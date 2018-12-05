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Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже отметки 60 долларов за баррель.

Падение происходит на фоне того, как страны ОПЕК+ договариваются об очередном сокращении добычи. Точный объем снижения и распределение квот участники сделки должны утвердить сегодня, передает «Коммерсантъ».

На падение цены нефти отреагировал российский рубль, потерявший около 60 копеек к доллару и евро.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нефть стремительно дешевеет в преддверии заседания ОПЕК Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже отметки 60 долларов за баррель.

Резкое снижение нефтяных котировок произошло после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что странам ОПЕК и государствам — партнерам альянса пока не удалось договориться об объемах сокращения нефтедобычи. Саудовский министр отметил, что обсуждается возможность сократить суточную добычу на 0,5–1 млн барр., однако сохраняется риск, что участникам переговоров не удастся прийти к соглашению, передает