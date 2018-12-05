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Нефть стремительно дешевеет в преддверии заседания ОПЕК

06.12.2018 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Нефть стремительно дешевеет в преддверии заседания ОПЕК

фото: rbc.ru

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже отметки 60 долларов за баррель.

Падение  происходит на фоне того, как страны ОПЕК+ договариваются об очередном сокращении добычи. Точный объем снижения и распределение квот участники сделки должны утвердить сегодня, передает «Коммерсантъ».

На падение цены нефти отреагировал российский рубль, потерявший около 60 копеек к доллару и евро.

Резкое снижение нефтяных котировок произошло после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что странам ОПЕК и государствам — партнерам альянса пока не удалось договориться об объемах сокращения нефтедобычи. Саудовский министр отметил, что обсуждается возможность сократить суточную добычу на 0,5–1 млн барр., однако сохраняется риск, что участникам переговоров не удастся прийти к соглашению, передает РБК.

 
 
 
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Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже отметки 60 долларов за баррель.
 
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