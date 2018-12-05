В Ивье прошел семинар об экологическом управлении в учреждениях образования

27 ноября 2018 на базе ГУО «Гимназии №1 г. Ивья» состоялся семинар по вопросам экологического управления в учреждениях образования. Эксперты рассказали учителям Ивьевского района о рациональном использовании ресурсов и энергии, а также об опасных химических веществах в повседневных товарах.





Исполнительный директор МОО «Экопартнёрство» Алина Бушмович в своем выступлении подробно остановилась на видах опасных химических веществ, которые могут содержаться в товарах и дала рекомендации, как снизить негативное воздействие.

По ее словам, в потребительских товарах используется огромное количество различных синтетических веществ, которые с одной стороны придают необходимый запах, цвет, эластичность, но с другой стороны могут представлять угрозу для здоровья, так как накапливаются в организме. Для учреждений образования особенно важно отдавать предпочтение безопасным товарам, будь то бытовая химия, игрушки или мебель, а также просвещать учащихся и родителей. Каждый участник семинара получил в подарок пособие «Покупай осознанно», которое содержит методические материалы для проведения тематических занятий.





Специалист по экологическому образованию МОО «Экопартнерство» Ирина Ластовка в своей презентации сделала акцент на экологической сертификации учреждений образования «Белый аист». Созданная система предполагает разработку программ для формирования у школьников экологически дружественного образа жизни - устойчивых моделей поведения, способствующих энерго- и ресурсосбережению, бережному отношению к окружающей среде. Ее прошли уже около 20 детских садов, школ и колледжей Беларуси.

Мероприятие завершилось дискуссией о том, как снизить риск воздействия опасных веществ в школьных учреждениях.

Мероприятие прошло в рамках инфокампании «Безопасные товары, безопасные города», реализуемой МОО «Экопартнёрство» при поддержке Шведского института.