«Наш загс недостоин областного центра». Как в Витебске спорили из-за строительства Дворца бракосочетаний

В историческом центре Витебска — на площади Тысячелетия — в 2019 году планируют строить Дворец торжественных обрядов. 5 декабря власти города пригласили всех желающих на собрание. Анонсировалось, что здесь обсудят отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по этому объекту. Проще говоря, расскажут, как новый загс будет влиять на экологию. Собрание длилось почти 2,5 часа, но собственно об ОВОС на нем говорили хорошо, если минут пять. В зале не было ни автора этого отчета, ни научного руководителя проекта. Все остальное время ушло на эмоциональное обсуждение: нужен ли этот дворец Витебску и насколько целесообразна его постройка именно в исторической части города. И — парадокс! — тем не менее собрание большинством голосов решило, что отчет об ОВОС принят. TUT.BY выбрал главные моменты спора.



Главный архитектор «Института «Витебскгражданпроект» Александр Зафатаев

Заказчик работ по строительству будущего загса — УКС Витебска. Заместитель директора этого предприятия Татьяна Хохлова акцентировала внимание на том, что проект еще окончательно не утвержден, а находится на «первоначальной стадии разработки документации»:

— В данный момент разработана предпроектная, предынвестиционная документация этого объекта, который находится в историческом центре города и водоохранной, частично прибрежной, зоне реки Западная Двина. Мы должны определить технико-экономические параметры, основные габариты здания, его объемно-планировочное решение и параметры по посадке, а также ориентировочные стоимостные показатели. И — тем самым определить целесообразность, актуальность разработки дальнейшей проектной документации.

По словам Татьяны Хохловой, «ориентировочная стоимость объекта в ценах на август этого года составила 6 миллионов 900 тысяч белорусских рублей».



В центре — замдиректора УКС Витебска Татьяна Хохлова

«Будет ли загс выглядеть как здание дореволюционного Госбанка — еще не решено»

Главный архитектор «Института «Витебскгражданпроект» (разработчик предпроектной документации) Александр Зафатаев провел презентацию будущего Дворца торжественных обрядов.

Он пояснил, что «предпроектная документация» — это, в свою очередь, «корректировка проекта 2010 года, который был в свое время утвержден»:

— Но строительство дворца тогда не началось по объективным и субъективным обстоятельствам. А корректировку проекта мы делали с целью уменьшения затрат и объема работ. Этот объект включен в Генплан Витебска. А Генплан утвержден указом президента в 2016 году.

Дворец торжественных обрядов хотят строить на берегу Западной Двины.

— Это небольшая пустая площадка (когда-то здесь была сцена для уличных мероприятий). Рядом — улица Калинина, паркинг «Марко-сити», строящее административное здание (для областного управления КГБ. — Прим. TUT.BY), Благовещенская церковь, храм в честь Александра Невского, — так обрисовал Александр Зафатаев место, где планируют стройку.

По его словам, главный вход в здание будет ориентирован на ТРЦ «Марко-сити». В загсе разместятся не только зал для проведения бракосочетаний, но и службы для регистрации других актов гражданского состояния, помещения для обслуживания гостей торжеств, для администрации, служба одного окна. «А в большом холле с куполом в центре здания, возможно, будут проходить выставки», — говорит главный архитектор «Института «Витебскгражданпроект».



Проект строительства Дворца торжественных обрядов в Витебске. Источник: телеграмм-канал «Витебск: ПДД, экология, архитектура»



Отделение Государственного банка (1902 год). Находилось на Замковой улице, через дорогу (южнее) от Благовещенской церкви. Здание строили по проекту и под наблюдением архитектора Тихона Кибардина. Фото: «Витебская энциклопедия»

Планируется, что дворец будет двухэтажным. Его внешний облик в «корректировке проекта 2010 года» выполнен с учетом воссоздания здания Государственного банка, который располагался в этом районе Витебска в начале ХХ века. При этом загс не намерены строить на бывшем фундаменте Госбанка — там сейчас находится деревянная церковь Александра Невского.



Здание Государственного банка на Замковой улице. Левый угол банка заходит на то место, где сейчас стоит деревянная церковь Александра Невского. Фотопроекция Виктора Борисенкова

— Министерство культуры рекомендовало нам как основной принцип строительства загса восстановление одного из строений из некогда существовавших на этом месте города либо поблизости, — сообщил Александр Зафатаев. — Мы уже работаем над объемно-планировочным решением здания. И обращаемся за консультациями к историкам, археологам, чтобы они помогли нам в разработке проекта. Потому что объект должен быть достаточно интересным с точки зрения восстановления исторической справедливости. Но вопрос, должен ли он выглядеть как здание дореволюционного Госбанка, еще предстоит решать.

Александр Зафатаев также отметил, что есть идея восстановления улицы Замковой: «С соответствующими малыми формами, мощением под брусчатку. Но детали еще нужно проработать».

Как повлияет стройка будущего дворца на окружающую среду, обсуждать было не с кем. Организаторы сообщили присутствующим, что автор отчета об ОВОС на больничном.

Главный архитектор «Института «Витебскгражданпроект» на презентации вскользь упомянул, что экологии предполагаемый загс в центре города не повредит:

— Здесь будет небольшое количество пешеходных дорожек. В основном сохраняются деревья и газоны. Если где-то газоны будут нарушены, то потом будут и восстановлены. Парковка сохраняется существующая — та, что возле храма Александра Невского. Возможно, изменятся ее параметры.

Нужен ли Витебску новый шикарный загс в центре города?

Несколько горожан поинтересовалось у чиновников, насколько вообще целесообразна постройка нового загса в исторической части города.

— Нынешний городской загс находится во встроенных помещениях жилого дома. И это создает неудобство его жильцам. При этом дом находится на пересечении двух оживленных улиц — Ленина и Шубина. Здесь нет собственной парковки, зоны для фотосессий. Для города в европейском государстве иметь такой загс, наверное, недостаточно, — считает Татьяна Хохлова. — И лишним новый Дворец торжественных обрядов ни для кого не будет. Он будет популяризировать классическую схему сочетания браком, мы тогда уйдем от гражданских браков.

Замдиректора УКС Витебска призналась, что недавно сама выдала замуж дочь, и ей «хотелось, чтобы это событие было более насыщенным, впечатляющим, торжественным». Все это могло бы дать более комфортное здание загса.

Похожее мнение — и у Александра Зафатаева: «Условия, в которых существует сейчас городской загс, недостойны областного центра. Необходимость в появлении нового здания назрела, и очень давно. И если оно появится — это будет немалое достижение. Это здание с благодарностью воспримет определенная часть населения, которая еще не забыла, что такое институт семьи и брака».



Вопрос задает активист незарегистрированной партии БХД Елена Янушковская. За столом крайняя справа: начальник отдела загс горисполкома Галина Гусева

В будущем дворце на площади Тысячелетия планируют регистрировать 40 свадеб в неделю. Сейчас в центральном городском загсе на улице Ленина, 5, по словам его начальника Галины Гусевой, проходит 2,5 тысячи росписей в год.

Участники собрания предложили: почему бы вместо того чтобы тратить огромные деньги на строительство загса, не популяризировать услугу выездной росписи: в музее, ресторане, на теплоходе, природе и т.д. Галина Гусева сообщила, что это в Витебске непопулярно: «В этом году мы ни разу не проводили выездную регистрацию брака».

Почему загс думают строить именно в центре и почему под него не хотят отдать одно из существующих зданий?

Активистка незарегистрированной партии БХД Елена Янушковская обратила внимание на то, что в городе много долгостроев, а также строительных объектов, которые, с ее точки зрения, требуют денег в первую очередь:

— В то время, когда Полоцкий путепровод закрыт и люди обречены на 4-летние мытарства, вы пытаетесь потратить деньги на вот эту пустышку — новый загс.

Городской активист, блогер, создатель популярного телеграмм-канала «Витебск: ПДД, экология, архитектура» и, по его словам, «витеблянин в шестом поколении» Алексей Андреянов под аплодисменты публики заметил:

— Нам сказали, что загс есть в Генплане города, утвержденном президентом. Но если бы этого загса не было в Генплане, президент бы его утвердил? Думаю, да. Ведь загс добавил в Генплан не президент, а кто-то, кто живет в Витебске. Так что не надо прикрываться президентом.



Витеблянина Геннадия Муратова волновало: если через 8 лет после первого проекта загса над ним работают во второй раз, то не будет ли еще и третьего проектирования, которое повлечет за собой новые траты.

Алексей Андреянов, а также еще несколько человек пытались узнать у спикеров, почему для возведения дворца не предложили альтернативное место, а так настаивают, чтобы он появился именно в историческом центре.

— Другое место в городе? Мы рассматривали это. Но решили так оставить. И это не запрещено законом, — резюмировал Александр Зафатаев.

На собрании также предлагали отдать под главный городской загс одно из существующих зданий, предварительно сделав там реконструкцию. Как вариант — давно пустующий бывший Клуб металлистов на улице Энгельса, 2, который числится на балансе у театра «Лялька».

— Реконструкция здания всегда хуже, чем новое строительство. Она, как правило, обходится на 30% дороже, — ответила Татьяна Хохлова.

УКС: «Полноценные раскопки на месте предполагаемой стройки загса невозможны»

Координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» в Витебской области Татьяна Северинец обратила внимание, что в материалах отчета об ОВОС есть ошибка: Госбанк — а будущий загс собираются строить похожим на него, — возвели в Витебске в 1902 году, а не «в период XVIII—XIX веков».



Татьяна Северинец

Татьяна Хохлова на это ответила:

— Требование о стилизации под нечто историческое продиктовано Минкультом. А заказчик, то есть УКС, не может всего знать. И период, которым датировано здание Госбанка в письме Министерства культуры, мы добросовестно перенесли в информацию о проведении общественного обсуждения.

Татьяна Хохлова также заверила, что стройка Дворца торжественных обрядов не затронет территорию бывшего Нижнего замка, где, по закону, запрещено строить новоделы:

— Мы интересовались мнением на этот счет историков. С точки зрения Татьяны Бубенько — известного археолога, доцента кафедры истории Беларуси ВГУ имени Петра Машерова, — территория Нижнего замка доходила до Замкового ручья. А он впадал в Двину в районе сегодняшней деревянной церкви. То есть Нижний замок находился ближе к современной улице Замковой. На той же площадке, которую хотим освоить под загс, находилось Заручавье, здесь был ров. И он многократно засыпался. Там сегодня до 13 метров насыпного грунта. На такой глубине сегодня нереально проводить полноценные археологические раскопки.

При этом, как заверила Татьяна Хохлова, перед началом строительства проведут «архологические изыскания»:

— Мы обязаны проводить работы под научным руководством. Научный руководитель определен — архитектор Евгений Колбович. Правда, сегодня его нет на этом собрании, он по работе в Новополоцке. Министерство культуры также обязывает нас выполнить архивно-библиографические исследования и археологические изыскания.

— Все эти мероприятия будут, несомненно, выполнены, — пообещал горожанам заместитель горисполкома Виктор Глушин.

По мнению жительницы Витебска Елены Степановой, откорректированый проект требует еще одного общественного обсуждения, так как к заказчику осталось много вопросов. Она попросила горожан обращаться по этому поводу в прокуратуру и различные органы власти.





Как голосовали за отчет об ОВОС, который, по сути, не обсуждали

Перед собранием всех входивших в зал людей регистрировали. В итоге к трем часам дня пришло 123 человека.

В конце собрания Виктор Глушин объявил голосование. За то, что отчет об ОВОС по будущему загсу принят, подняли руки более 100 человек. 16 человек (в основном, активисты, задававшие вопросы) проголосовали против: так как, по сути, оценку воздействия Дворца торжественных обрядов на природу в этот вечер и не обсуждали.

В зале было много людей, которые явно скучали и которым было все равно, чем закончится более чем двухчасовый диспут, лишь бы это произошло поскорее.

По наблюдению председателя витебской областной организации Партии БНФ Кастуся Смоликова, перед началом собрания к зданию филиала «Белорусской государственной академии связи» (именно здесь проходило обсуждение), подъехал автобус и из него, по словам активиста, вышло много людей, которые затем заняли места в зале.

— Похоже, этих горожан сюда специально «пригнали», — считает Смоликов.