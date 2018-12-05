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В Стрешине – «Беларусом» больше
06.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Мы уже писали о том, что директору КСУП «Стрешинский» Ольге КАМАЙ на прошедших в Брагине областных «Дажынках» был вручён сертификат на трактор «МТЗ-82.1» – за победу в номинации «Женщина-руководитель». «Беларус» доставили в хозяйство и закрепили за ним механизатора.
Ключи от новой техники руководитель сельхозпредприятия вручила Дмитрию Абрамчуку. Ольга Дмитриевна отметила:
– Дмитрий Вячеславович – один из лучших наших земледельцев. Он бережно относится к своей технике, всегда выполняет и перевыполняет ежедневные нормы выработки. А работы для нового трактора в хозяйстве будет хватать: в поле, на животноводческих и других объектах.
Николай ШУКАНОВ.
На снимке: Ольга Камай и Дмитрий Абрамчук у нового трактора «Беларус».
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Мы уже писали о том, что директору КСУП «Стрешинский» Ольге КАМАЙ на прошедших в Брагине областных «Дажынках» был вручён сертификат на трактор «МТЗ-82.1»...
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