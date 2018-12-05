В Стрешине – «Беларусом» больше

Мы уже писали о том, что директору КСУП «Стрешинский» Ольге КАМАЙ на прошедших в Брагине областных «Дажынках» был вручён сертификат на трактор «МТЗ-82.1» – за победу в номинации «Женщина-руководитель». «Беларус» доставили в хозяйство и закрепили за ним механизатора.

Ключи от новой техники руководитель сельхозпредприятия вручила Дмитрию Абрамчуку. Ольга Дмитриевна отметила:

– Дмитрий Вячеславович – один из лучших наших земледельцев. Он бережно относится к своей технике, всегда выполняет и перевыполняет ежедневные нормы выработки. А работы для нового трактора в хозяйстве будет хватать: в поле, на животноводческих и других объектах.

Николай ШУКАНОВ.

На снимке: Ольга Камай и Дмитрий Абрамчук у нового трактора «Беларус».

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "