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В Лоевском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел праздник
06.12.2018 — Разное | Лоевский край
В рамках Международного дня инвалидов в ГУО «Лоевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» состоялось замечательное мероприятие «Что мы Родиной зовем», приуроченное к Году малой родины, куда были приглашены дети с инвалидностью из учреждений образования Лоевщины.
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В рамках Международного дня инвалидов в ГУО «Лоевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» состоялось замечательное мероприятие «Что мы...
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