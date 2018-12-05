В рамках Международного дня инвалидов в ГУО «Лоевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» состоялось замечательное мероприятие «Что мы Родиной зовем», приуроченное к Году малой родины, куда были приглашены дети с инвалидностью из учреждений образования Лоевщины.

В нем приняли участие воспитанники районного центра творчества детей и молодежи, детского сада №1, учащиеся ЦКРОиР, их родители и педагоги.

Дети с ограниченными возможностями получили большое удовольствие от встречи со сверстниками, которые пришли в гости и подарили им свои музыкальные номера.

Атмосфера в этот день была по-особому тёплой, наполненной песнями, музыкой, детским смехом и всеобщей радостью. Ребята дарили друг другу улыбки и положительные эмоции. Каждый участник получил опыт позитивного взаимодействия в процессе организованных игр и творческой работы. Общение со здоровыми сверстниками для детей с ограниченными возможностями важно и полезно.

Такие мероприятия способствуют развитию терпения, внимания, помогают учиться человеческому отношению, равенству, умению принимать другого человека таким, какой он есть.

Завершающим сюрпризом для воспитанников ЦКРОиР стало сладкое угощение от председателя Бывальковского сельского исполнительного комитета Татьяны Здрок и начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Сергея Романова.

Ребят пригласили за круглый стол, где они в теплой обстановке смогли пообщаться друг с другом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лоевском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел праздник В рамках Международного дня инвалидов в ГУО «Лоевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» состоялось замечательное мероприятие «Что мы...