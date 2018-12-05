ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лоевском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел праздник

06.12.2018 — Разное | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

В Лоевском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел праздник В Лоевском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел праздникВ рамках Международного дня инвалидов в ГУО «Лоевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» состоялось замечательное мероприятие «Что мы Родиной зовем», приуроченное к Году малой родины, куда были приглашены дети с инвалидностью из учреждений образования Лоевщины.
В нем приняли участие воспитанники районного центра творчества детей и молодежи, детского сада №1, учащиеся ЦКРОиР, их родители и педагоги.
Дети с ограниченными возможностями получили большое удовольствие от встречи со сверстниками, которые пришли в гости и подарили им свои музыкальные номера.
Атмосфера в этот день была по-особому тёплой, наполненной песнями, музыкой, детским смехом и всеобщей радостью. Ребята дарили друг другу улыбки и положительные эмоции. Каждый участник получил опыт позитивного взаимодействия в процессе организованных игр и творческой работы. Общение со здоровыми сверстниками для детей с ограниченными возможностями важно и полезно.
Такие мероприятия способствуют развитию терпения, внимания, помогают учиться человеческому отношению, равенству, умению принимать другого человека таким, какой он есть.
Завершающим сюрпризом для воспитанников ЦКРОиР стало сладкое угощение от председателя Бывальковского сельского исполнительного комитета Татьяны Здрок и начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Сергея Романова.
Ребят пригласили за круглый стол, где они в теплой обстановке смогли пообщаться друг с другом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках Международного дня инвалидов в ГУО «Лоевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» состоялось замечательное мероприятие «Что мы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Стрешине – «Беларусом» больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика