Наша «ЭРА»: «Хроники хищных городов» − пожалуй, можно

Очередная премьера в нашей «Эре».

Не прошло и полгода, как нам снова есть, о чем написать: в нашей «Эре» очередная достойная премьера – с 06 декабря можно будет занести денег американскому и новозеландскому кинопрому за научно-фантастический приключенческий фильм «Хроники хищных городов». Насколько он достоин, разумеется, будет понятно только после просмотра, но выглядит все, во всяком случае, очень многообещающе.

Кроме того, в титрах (и в самом фильме: бронзовая статуя на заднем плане − бог отбросов, смотрим внимательно) затесалась фамилия Джексон. Не тот, который Майкл, понятное дело, а тот, который Питер – «Властелин колец», «Хоббит» и вот это все. Пусть не в качестве режиссера, а в качестве продюсера, но опыт он все-таки что-то да значит.





Режиссер, кстати, вообще никому, кроме самого Питера Джексона, неизвестный – некий Кристиан Риверс. Однако, по словам все того же мистера Джексона, мистер Риверс весьма помог ему с хоббитом, особенно со второй частью, да и вообще – делал раскадровку для многих его фильмов. Это ли не повод пустить парня в режиссерское кресло?

Хотя, может статься, Джексон тупо не хотел светить своей фамилией – вдруг получится откровенная лажа – и в то же время непосредственно влиять на ход съемок. Вряд ли благодарный мистер Риверс будет сильно сопротивляться, если именитый режиссер нет-нет да и выскажет свое скромное мнение: мол, вот здесь я бы снял так, тут вижу этак… К тому же и сценарий к «Хроникам» накропал в том числе и Питер Джексон.





В целом же у картины есть вполне себе литературный первоисточник – цикл «Хроники Голодного города» Филипа Рива («Смертный машины», «Золото хищников», «Адские конструкции»). Книжки не то чтобы прям фонтан – это, скорее, подростковая литература – но, тем не менее, рвотных позывов не вызывают. Питер Джексон, по его словам, так вообще – проглотил за раз все три.

Очевидно, цифра три для мистера Джексона исключительно притягательна, так что стоит ждать продолжения.

Канва в целом достаточно неизбитая, если не принимать во внимание постапокалиптические декорации: в мире случился какой-то трындец, получивший название Шестидесятиминутной войны, после чего большие города типа Лондона и, внезапно, Архангельска, встали на колеса (они же гусеницы) и пошуровали в поисках артефактов Древних. По пути они (города) не брезговали закусывать себе подобными – городами поменьше. Муниципальный дарвинизм в действии, так сказать.





Есть, понятное дело, и главные герои − ученик лондонской Гильдии Историков Том Нэтсуорти и страшно изуродованная в книге, но вполне факапельная в фильме Эстер Шоу из проглоченного Лондоном шахтерского городка. Им, естественно, суждено сразу встретиться, а потом приобщиться к страшной тайне и как-то пробовать с этим жить дальше. Забегая вперед – как прежде, жить, конечно же, не получится, но от этого динамика фильма только приобретает.

В общем, хотелось бы надеяться, что «Хроники хищных городов» не окажется очередной напичканной спецэффектами пустышкой. Хотя уж чего, чего, а спецэффектов тут не пожалели… На свой страх и риск порекомендуем к ознакомлению, да и сами, пожалуй, на выходных ознакомимся. Ждите рецензии. Или сами напишите, как оно.



