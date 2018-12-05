Студия развивающего чтения «Я читаю! Я расту!» в библиотеке

Дзержинская центральная районная библиотека приглашает приглашает детей и родителей в студию развивающего чтения «Я читаю! Я расту!».

Вашему ребёнку 4-5 лет? Хотите, чтоб ваш ребёнок был самым умным, самым добрым, самым воспитанным, самым знающим? Тогда вам - в Дзержинскую центральную районную библиотеку.

Продолжает свою работу студия развивающего чтения «Я читаю! Я расту!». Занятия проходят каждую субботу с 11.00 до 13.00.

Там дошкольников познакомят с лучшими образцами детской литературы, научат общению, лепке, рисованию, поиграют в различные игры и даже чаем угостят.



