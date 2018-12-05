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Новейший российский автомат может проламывать стены

06.12.2018 17:30 — Разное | Tut.by  
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Российский штурмовой автомат ШАК-12 может мгновенно нейтрализовать бойца противника, даже если он находится под воздействием психотропных препаратов, пишет журнал The National Interest.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Не секрет, что в практике террористов — употребление наркотиков, благодаря которым физические возможности возрастают, а тело становится нечувствительным к боли даже при критических повреждениях. Известны случаи, когда одурманенные боевики получали в корпус несколько пуль калибра 5,45 или 7,62 мм и после этого спокойно продолжали бой минут 20−30, пока не умирали от кровопотери. Останавливающее воздействие промежуточных автоматных патронов не всегда бывает достаточным, а иногда пуля может просто прошить тело насквозь, - пишет "Популярная механика".

Штурмовой автомат ШАК-12 под патрон 12,7×55 мм был разработан специалистами тульского КБ приборостроения по заказу спецподразделений исходя из опыта, полученного бойцами спецподразделений при штурме школы в Беслане и освобождении заложников в московском Театральном центре. ФСБ необходимо было мощное оружие ближнего боя.

Его пуля имеет большую площадь и, разогнанная внушительным зарядом пороха, передает в тело настолько мощную энергию, что цель просто сносит. К тому же данный тип боеприпаса обладает еще и экспансивным эффектом, который увеличивает площадь приложения энергии, многократно усиливая останавливающее воздействие.

33-граммовые пули автомата ШАК-12 могут вывести противника, даже если он получил попадание по касательной или находится за стеной. Эффективная дальность огня автомата — 100 м, чего с избытком хватает для ближнего боя.

Применяемые боеприпасы — дозвуковые пули ПД-12 (патрон с двойной (дуплексной) пулей, две пули вставлены одна в другую), сверхзвуковые пули с высоким останавливающим действием ПС-12А (патрон с легкой алюминиевой пулей, на расстоянии 100 метров теряет скорость настолько, что не способен убить человека, например, случайного гражданского). Автомат отличает большой вес — 5,2 кг (для сравнения: АК-12 весит 3,3 кг). Из-за этого для длительного использования он непригоден.

Производитель называет этот автомат «идеальным оружием для контртеррористических и других военных операций в населенных районах, внутри зданий и сооружений, когда максимальная безопасность гражданского населения является главным приоритетом».

Он уже находится на вооружении российских спецслужб. Ожидается, что иностранные спецслужбы тоже будут в нем заинтересованы.

 
 
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Эффективная дальность огня автомата - 100 м, чего с избытком хватает для ближнего боя.
 
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