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Шок! Многодетный отец во время застолья зарезал своих гостей

06.12.2018 17:00 — Разное | UDF  
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Следователи работают на месте убийства
Трагедия произошла в одной из деревень Барановичского района в ночь на 6 декабря.

По данным следствия, супруги пригласили к себе в гости двоих приятелей. Компания веселилась, и в какой-то момент между хозяином дома и гостями возникла ссора.

Мужчина взял нож и зарезал двоих гостей — 40- и 38-летнего жителей района, сообщает Следственный комитет.

От полученных травм мужчины скончались на месте.

Как пишет intex-press.by, в семье подозреваемого воспитывается семеро детей. Об этом сообщил Дмитрий Иванюк, представитель СК по Брестской области.

32-летний подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

 
 
Ссылка на источник 41
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Трагедия произошла в одной из деревень Барановичского района в ночь на 6 декабря.
 
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