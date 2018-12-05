Шок! Многодетный отец во время застолья зарезал своих гостей



Следователи работают на месте убийства

По данным следствия, супруги пригласили к себе в гости двоих приятелей. Компания веселилась, и в какой-то момент между хозяином дома и гостями возникла ссора.Мужчина взял нож и зарезал двоих гостей — 40- и 38-летнего жителей района,Следственный комитет.От полученных травм мужчины скончались на месте.Как пишет, в семье подозреваемого воспитывается семеро детей. Об этом сообщил Дмитрий Иванюк, представитель СК по Брестской области.32-летний подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.Ведется следствие.