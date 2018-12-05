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В статье расходов ЕАЭС появилась «наградная» статья

06.12.2018 17:30 — Разное | Ежедневник  
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В статье расходов ЕАЭС появилась «наградная» статья

фото: kursiv.kz

Главы государств - членов ЕАЭС сегодня на саммите в Санкт-Петербурге утвердили бюджет союза на будущий год и медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза".

Решение о награждении граждан, внесших значительный личный вклад в развитие союза, будет принимать Высший Евразийский экономический совет по ходатайству одного из его членов либо члена Совета Евразийской экономической комиссии, председателя Коллегии комиссии, а также председателя суда ЕАЭС, передает БЕЛТА.

Средства на изготовление медалей будут выделяться из бюджета организации, который в будущем году составит более 8,7 млрд российских рублей.

Расходы ЕЭК составят около 8,3 млрд российских рублей, суда ЕАЭС - почти 383 млн российских рублей. Долевой взнос Беларуси составляет около 400 млн в российской валюте.

Особенностью бюджета будущего года станут расходы на реализацию цифровой повестки ЕАЭС в сумме 500 млн российских рублей.

Также утвержден размер пошлины для предприятий при обращении в суд ЕАЭС - 44,7 тыс. российских рублей в соответствии с прогнозируемым индексом роста потребительских цен 4,3%.

 
 
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Главы государств - членов ЕАЭС сегодня на саммите в Санкт-Петербурге утвердили бюджет союза на будущий год и медаль "За вклад в развитие Евразийского...
 
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