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В статье расходов ЕАЭС появилась «наградная» статья
06.12.2018 17:30 — Разное | Ежедневник
фото: kursiv.kz
Главы государств - членов ЕАЭС сегодня на саммите в Санкт-Петербурге утвердили бюджет союза на будущий год и медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза".
Решение о награждении граждан, внесших значительный личный вклад в развитие союза, будет принимать Высший Евразийский экономический совет по ходатайству одного из его членов либо члена Совета Евразийской экономической комиссии, председателя Коллегии комиссии, а также председателя суда ЕАЭС, передает
Средства на изготовление медалей будут выделяться из бюджета организации, который в будущем году составит более 8,7 млрд российских рублей.
Расходы ЕЭК составят около 8,3 млрд российских рублей, суда ЕАЭС - почти 383 млн российских рублей. Долевой взнос Беларуси составляет около 400 млн в российской валюте.
Особенностью бюджета будущего года станут расходы на реализацию цифровой повестки ЕАЭС в сумме 500 млн российских рублей.
Также утвержден размер пошлины для предприятий при обращении в суд ЕАЭС - 44,7 тыс. российских рублей в соответствии с прогнозируемым индексом роста потребительских цен 4,3%.
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Главы государств - членов ЕАЭС сегодня на саммите в Санкт-Петербурге утвердили бюджет союза на будущий год и медаль "За вклад в развитие Евразийского...
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