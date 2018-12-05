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Щелкунчик и новый фон Триер. Критик советует, что смотреть в кино на этой неделе
Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает подростковая антиутопия от Питера Джексона, новое прочтение любимой рождественской сказки – Щелкунчика, фильм Ларса фон Триера, с которого во время премьеры в Каннах толпами уходили зрители, а также лирическая комедия по мотивам произведения Довлатова с Сергеем Безруковым в главной роли.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Хроники хищных городов
В мире после апокалипсиса люди живут в мегаполисах, которые перемещаются и поглощают города поменьше ради ресурсов. Будущее суждено изменить Тому из Лондона, который случайно встречает бунтарку Эстер.
Антон Коляго:
Щелкунчик и четыре королевства
В прокате с 8 декабря.
Юная Клара получается на Рождество необычный подарок, благодаря которому попадает в сказочные страны. Однако на пути девочку ждет еще одно королевство, в котором Кларе предстоит встретиться с Мышиным королем и его армией.
Антон Коляго:
Дом, который построил Джек
История серийного убийцы по имени Джек. Действие фильма происходит в Америке 70-х годов и показывает 12 лет из жизни мужчины. Сюжет охватывает пять шокирующих инцидентов из его биографии.
Антон Коляго:
Заповедник
Музыкант Константин сбегает от своих проблем в «Михайловское». Он безработный, периодически налегает на алкоголь и почти отчаялся. Его жена и дочь хотят уехать жить в Канаду, а Константин постоянно пытается понять, что и когда пошло не так.
Антон Коляго:
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает подростковая антиутопия от Питера Джексона, новое прочтение любимой рождественской сказки –...
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