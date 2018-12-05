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На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители

06.12.2018 17:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом заявил 6 декабря Президент Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Заседание лидеров стран ЕАЭС началось позже запланированного. До начала переговоров главы государств пообщались за закрытыми дверями. Как стало известно позже, предметом обсуждения стала ситуация в мире. По мнению главы белорусского государства, для ЕАЭС это большой шанс объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику сотрудничеству.

На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители

Союз развивается, но ряд принципиальных вопросов остается нерешенным. Это, выступая на саммите, подчеркнул Александр Лукашенко. Позиция белорусской стороны четкая: нет равных условий – нет и Союза. В первую очередь речь идет о цифровой торговле и кооперации, формировании цифровых транспортных коридоров, развитии точных технологий в сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, партнеры должны обеспечить работу интеграционного объединения в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики. Ведь отсутствие согласия в этой сфере не позволяет Союзу прогрессировать более быстрыми темпами – это во время своих выступлений подчеркнули все лидеры «пятерки».

Прямой и открытый разговор о проблемах и недоработках Союза явно не понравился президенту России. А насчет цен на энергоносители у Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоялась дискуссия.

На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я приведу один пример о равноправии и равенстве в нашем Союзе. Тариф, применяемый «Газпромом» для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до нашей границы составляет почти 3 доллара за 1000 кубических метров на 100 километров, в то время как внутрироссийский тариф порядка 1 доллара. В три раза меньше. В структуре цены на газ для Беларуси доля платы за транспортировку по территории России превышает 70 %. То есть тариф от цены 70 %, а он в три раза выше, чем для субъектов Российской Федерации.

На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители

С учетом этих обстоятельств нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за 1000 кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области, субъектов хозяйствования – 70 долларов. Почти в два раза ниже. Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?

На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители

Владимир Путин, президент России:
Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включатся этот тариф. И здесь вы правы: надо, конечно, об этом думать. Но обращаю внимание на то, что сегодня у Беларуси 129 долларов за 1000 кубов, а в следующем году будет 127. А в ФРГ 250. Это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации.

Александр Лукашенко:
Вы правы, Владимир Владимирович. Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты, это россияне. Если мы производим в Беларуси трактор БелАЗ, МАЗи так далее, все говорят: «Вот, белорусская продукция». В этой белорусской продукции, вы это знаете, 60-70 % комплектующих Российской Федерации. Немало казахстанских, да и изо всех стран, но российское. Поэтому главный наш партнер не ФРГ, а Российская Федерация.

На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители

И нам надо, чтобы были равные условия прежде всего в нашей братской России и Беларуси, вот в чем вопрос. И вы правильно сказали: мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово в данный момент – чтобы мы шли к этому, а не остановились.

В эти минуты переговоры проходят в расширенном составе.
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Новости Беларуси. Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом заявил 6 декабря Президент Александр...
 
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