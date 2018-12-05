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На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители
Новости Беларуси. Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом заявил 6 декабря Президент Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание лидеров стран ЕАЭС началось позже запланированного. До начала переговоров главы государств пообщались за закрытыми дверями. Как стало известно позже, предметом обсуждения стала ситуация в мире. По мнению главы белорусского государства, для ЕАЭС это большой шанс объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику сотрудничеству.
Союз развивается, но ряд принципиальных вопросов остается нерешенным. Это, выступая на саммите, подчеркнул Александр Лукашенко. Позиция белорусской стороны четкая: нет равных условий – нет и Союза. В первую очередь речь идет о цифровой торговле и кооперации, формировании цифровых транспортных коридоров, развитии точных технологий в сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, партнеры должны обеспечить работу интеграционного объединения в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики. Ведь отсутствие согласия в этой сфере не позволяет Союзу прогрессировать более быстрыми темпами – это во время своих выступлений подчеркнули все лидеры «пятерки».
Прямой и открытый разговор о проблемах и недоработках Союза явно не понравился президенту России. А насчет цен на энергоносители у Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоялась дискуссия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С учетом этих обстоятельств нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за 1000 кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области, субъектов хозяйствования – 70 долларов. Почти в два раза ниже. Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?
Владимир Путин, президент России:
Александр Лукашенко:
И нам надо, чтобы были равные условия прежде всего в нашей братской России и Беларуси, вот в чем вопрос. И вы правильно сказали: мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово в данный момент – чтобы мы шли к этому, а не остановились.
В эти минуты переговоры проходят в расширенном составе.
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На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители
Новости Беларуси. Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом заявил 6 декабря Президент Александр...
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