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Беларуский Свободный театр провёл рейд по Минску в образе ЛГБТ-милиции. Посмотрите на это

06.12.2018 17:55 — Разное | KYKY  
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Актёры Беларуского свободного театра переоделись в форму милиционеров, но с цветами ЛГБТ на месте погонов. Гуляя по торговому центру, они подходили к людям и требовали от них «предъявить свою улыбку». Отряд МВД-ЛГБТ отмечал, что в обществе не хватает любви, а одному мужчине дали свисток и сказали пользоваться им каждый раз, когда они видят человека в «неположенном настроении». 

Беларусы не знали, как реагировать, и обычно терялись, когда к ним подходила ЛГБТ-милиция. Одни старались быстро уйти от разговора, другие реагировали более позитивно и заводили небольшой разговор с актёрами. 

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Актёры Беларуского свободного театра переоделись в форму милиционеров, но с цветами ЛГБТ на месте погонов. Гуляя по торговому центру, они подходили к людям и...
 
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