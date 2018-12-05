Беларуский Свободный театр провёл рейд по Минску в образе ЛГБТ-милиции. Посмотрите на это

Актёры Беларуского свободного театра переоделись в форму милиционеров, но с цветами ЛГБТ на месте погонов. Гуляя по торговому центру, они подходили к людям и требовали от них «предъявить свою улыбку». Отряд МВД-ЛГБТ отмечал, что в обществе не хватает любви, а одному мужчине дали свисток и сказали пользоваться им каждый раз, когда они видят человека в «неположенном настроении».

Беларусы не знали, как реагировать, и обычно терялись, когда к ним подходила ЛГБТ-милиция. Одни старались быстро уйти от разговора, другие реагировали более позитивно и заводили небольшой разговор с актёрами.