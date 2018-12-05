ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские ученые намерены создать трехмерный атлас мозга человека

06.12.2018 17:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Китайские ученые намерены создать трехмерный атлас мозга человека
БЕЛТА

Амбициозный проект сравнивают с трехмерной фотографией огромного леса, состоящего из 100 млрд деревьев, на которой можно не только увидеть лес целиком, но и рассмотреть каждую веточку и каждый листик на любом дереве.

Китайские ученые намерены создать трехмерный атлас мозга человека Лапша вместо Калашникова. Как Китай захватил бывшую «советскую» Африку

"Существующие сейчас методы не позволяют одновременно увидеть как деревья, так и лес. Мы намерены разработать новые методы для получения карты высокого разрешения, чтобы четко увидеть связи в нейронной сети", - заявил возглавляющий исследования ученый Ло Цинмин - ректор Хайнаньского университета и главный научный сотрудник Сучжоуского института пространственной информации о мозге Хуачжунского университета науки и технологий (HUST-Suzhou Institute for Brainsmatics).

По его словам, исследование поможет проанализировать механизмы развития болезней мозга и будет способствовать развитию искусственного интеллекта. "Постоянные изменения, происходящие в нейронных сетях и в активности мозга, являются серьезным вызовом в исследовании мозговых функций. Но мы убеждены, что функции и активность мозга зависят от базовых клеток, так как и сеть с коммутацией каналов зависит от ее базовых элементов - электронных компонентов", - сказал Ло Цинмин.

"Различные типы нейронов являются основой для анализа функций мозга, диагностики и лечения болезней мозга", - добавил ученый.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайские ученые планируют создать подробнейший трехмерный атлас головного мозга человека с его сложной системой нейронов и кровеносных сосудов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным через неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика