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Могилевчане добились снижения платы за общежития по всей области

06.12.2018 17:47 — Разное | Партизан  
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Могилевский облисполком снизит цену за пользование общагами по всему региону. Сумма должна уменьшиться в несколько раз из-за применения понижающего коэффициента 0,2. Новое правило вступит в силу после официального опубликования на Национальном правовом портале.



Жизнь в общежитиях резко подорожала весной 2018 года. Согласно инструкции все того же облисполкома «О порядке определения платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях», стоимость проживания с апреля увеличивалась в среднем в три раза – на 70 рублей. Причем люди зачастую должны были платить за помещения далеко не самого лучшего качества.

Это практически сразу вызвало резонанс среди жителей. Глава могилевских христианских демократов Олег Аксёнов, который сам проживает в общежитии, вместе с единомышленниками собрали против повышения платы подписи 1060 граждан.

В июне этого года Аксёнов пытался поговорить с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским, однако тот неожиданно уехал в отпуск. Вместо него встречу с активистом провел заместитель Доманевского Олег Чикида. На встрече с чиновником Аксёнов выяснил, что решение о повышении цены принималось спонтанно.

В середине ноября христианские демократы объявили о начале кампании за снижение платы проживания в общежитиях. В коллективном обращении в парламент и правительство они привели в пример Брестскую область – там стоимость пользования жилыми помещениями умножалась как раз на понижающий коэффициент 0,2.

Теперь такой же коэффициент ввели и по всей Могилевской области, причем независимо от принадлежности общежития к ведомствам и предприятиям.

 
 
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Могилевский облисполком снизит цену за пользование общагами по всему региону. Сумма должна уменьшиться в несколько раз из-за применения понижающего коэффициента...
 
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