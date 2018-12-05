Лукашенко оправдывался за наезд на Путина из-за газа. Договариваться о цене поедет к Путину после выходных

Лукашенко также рассказал, что ему пришлось извиняться перед Путиным из-за бурной дискуссии: "[Выступил] в нехорошей форме, так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого", -Лукашенко журналист в своем Твиттере.