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Лукашенко оправдывался за наезд на Путина из-за газа. Договариваться о цене поедет к Путину после выходных
Александр Лукашенко сообщил в комментарии российскому журналисту Дмитрию Смирнову о том, что все точки над "і" в спорных экономических вопросах будут расставлены во время его отдельной встречи с Путиным на следующей неделе.
"На следующей неделе мы встречаемся с президентом России, чтобы расставить все точки над "i", -
Лукашенко также рассказал, что ему пришлось извиняться перед Путиным из-за бурной дискуссии: "[Выступил] в нехорошей форме, так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого", -
Напомним, сегодня
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Лукашенко оправдывался за наезд на Путина из-за газа. Договариваться о цене поедет к Путину после выходных
Александр Лукашенко сообщил в комментарии российскому журналисту Дмитрию Смирнову о том, что все точки над "і" в спорных экономических вопросах будут расставлены...
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