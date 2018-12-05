Гомельская студентка сбежала в Дубай. За возвращение домой она потребовала... шубу

СБ-Беларусь Сегодня ». Подробности инцидента минувших лет сообщила газета «».





В самый разгар сессии пропала студентка. Девушка жила в Гомельской области, поэтому оставалась надежда, что она экстренно отправилась домой. Однако и для родителей исчезновение дочери стало сюрпризом.





Несколько дней поисков принесли результаты. Выяснилось, что девушка вздумала подзаработать и по контракту поехала в Дубай покорять модельный бизнес. Уговоры родителей не действовали, девушка не думала возвращаться ни на родину, ни в университет.





Казалось бы, нет никаких шансов вернуть дочь в Беларусь. Как-никак, ребенок уже достиг совершеннолетнего возраста и вправе сам принимать решения. Однако родители выход нашли, пусть и недешевый: дочь согласилась вернуться лишь при условии, что... ей купят шубу.









Это не единственный случай, когда совершеннолетние дети ведут себя отнюдь не по-взрослому. С одной стороны, они уже перешагнули ту возрастную границу, когда вправе сами распоряжаться своей жизнью, а с другой — делают это настолько неумело, что доверять им решение серьезных вопросов порой бывает весьма опасно.