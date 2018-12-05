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Суда пока не будет: дело Дмитрия Полиенко отправили на доработку

06.12.2018 17:12 — Разное | Партизан  
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Суд над бывшим политзаключенным Дмитрием Полиенко 6 декабря так и не состоялся. Суд Заводского района перенес рассмотрение дела на неопределенный срок, отправив административное дело на доработку в Заводской РОВД.

Об этом Полиенко узнал, когда приехал в суд, передает ПЦ "Вясна"

Несмотря на то, что сегодня в суде не было даже материалов дела активиста, здание суда Заводского района был оцеплено сотрудниками милиции в специальной форме. Они пытались запретить журналистам видеосъемку. Сотрудники милиции также переписали данные активистов, которые пришли поддержать Дмитрия в суд.


На входе в суд Заводского района 6 декабря. На фото: бывшие политзаключенные Дмитрий Полиенко и Николай Дедок. Фото: Диана Середюк, "Новы час"

На сегодняшний день на активиста составлено три административных протокола по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному требованию сотруднику милиции) за то, что он отказывается ходить каждый день на профилактические лекции в РОВД. Следующий суд назначен на 19 декабря.

Напомним, что Дмитрий Полиенко вышел на свободу более месяца назад и должен был почти ежедневно появляться в Заводской РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз парень пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.

 
 
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Суд над бывшим политзаключенным Дмитрием Полиенко 6 декабря так и не состоялся. Суд Заводского района перенес рассмотрение дела на неопределенный срок, отправив...
 
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