«Колени ныли, а я ведь не старый». Линейный БГК - про эксперименты с весом, «Барсу» и рэпера Миллера

Победы в Европе Брестского гандбольного клуба имени Мешкова силами брестских игроков — то, к чему стремится руководство «мешковцев». Путь брестчанина, по позиции линейного Артема Сельвесюка в основной состав команды через конкуренцию не был простым. В интервью SPORT.TUT.BY он рассказал, как набирал вес во время ссылки в Венгрию и сыграл с «Барселоной» в Лиге чемпионов за родной клуб, а также — о чувствах в связи со смертью американского рэпера Мака Миллера.



Фото: bgk-meshkova.com

«Пил гейнер и четыре раза в неделю ходил в тренажерный зал. Спустя полгода щеки стали свисать»

Воспитанник брестской школы гандбола Артем Сельвесюк выступает на позиции, где в БГК им. Мешкова неизменно высокая конкуренция. Так, за пять неполных сезонов в Бресте сербский линейный Растко Стойкович набрал 842 мяча в 184 матчах. Один из лидеров белорусской сборной по гандболу времен Сергея Рутенко линейный Максим Бабичев провел в БГК три с половиной сезона — 149 матчей, 246 мячей.

За спинами Стойковича и Бабичева вместе с Сельвесюком находился еще один брестчанин Вячеслав Шумак. Теперь он, Артем и словенец Вид Потеко составляют тройку линейных БГК им. Мешкова.

— При переходе из молодежного в мужской гандбол я был маловат в габаритах — 93−95 кг, — признает Артем. Сегодня он весит немногим больше 100 кг, рост — 192 см. — Помню, когда в команду пришел тренер Сергей Бебешко, на сборах в Словении он подошел ко мне и сказал: «Надо бы тебе набрать пару килограммов». — «Да, хорошо». Усиленно питался, но на фоне забегов не удалось прибавить в весе.

На следующий год Павел Башкин, спортивный директор клуба, предложил сменить обстановку и набраться опыта, уехав в аренду в венгерский «Мезекевешдом». Для меня было важно играть в сильном чемпионате, набивать шишки. А венгерская лига достаточно хороша, на тот момент считалась третьей в Европе после французской и немецкой. Про «Мезекевешд», признаться, до перехода ничего не слышал, но там играл Олег Астрашапкин, мой хороший друг — брестчанин и в прошлом партнер по молодежной сборной. Он меня утешил. Городок Мезекевешд действительно небольшой — меньше 20 тысяч жителей, а Будапешт всего в двух часах езды на машине, так чего грустить?

В Венгрии со своим другом-хорватом пил гейнер и четыре раза в неделю ходил в тренажерный зал. Спустя полгода щеки стали свисать. Прибавка в 7−8 кг веса на моей позиции чувствуется. Ты увереннее стоишь на ногах, тебя сложнее сдвинуть с места в борьбе. Другая сторона медали — боль в суставах, появившаяся при значительно большем весе, чем нужно. Помню, когда я весил 105 кг, боль преследовала после матчей, когда организм «остывает», на фоне резких стопорящих движений и прыжков. Колени ныли, а я ведь не старый, так что решил избавиться от излишка веса. Вот так нашел свой оптимальный вес.

Сезон 2016/2017 провел в «Мезекевешд», а затем вернулся в Брест к тренеру, при котором уезжал. Конечно, ставил перед собой задачу закрепиться в составе. Все-таки прокачался, было какое-то развитие. Хотелось показать себя нового. Доказать, что я достоин места в составе. Играть стал больше, чем раньше. У команды плотный календарь. В чемпионате Беларуси, где есть лимит на легионеров, и SEHA-лиге получал практику, а в Лиге чемпионов при Бебешко — нет.



Фото: bgk-meshkova.com

Из-за высокой конкуренции и травмы созревание Сельвесюка для игры на международном уровне в основе БГК им. Мешкова протекает небыстро. Артему 25 лет. Тем временем его тезка и коллега по амплуа 22-летний Королек представляет одного из лидеров европейского гандбола польский «Виве» и сборную Беларуси. К 22 годам французский линейный Людовик Фабрегас является победителем Лиги чемпионов и чемпионата мира, серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро и звездой «Барселоны».

— Королек тоже боролся с нехваткой веса для выступления на позиции линейного. Знаю, что когда он пришел в СКА-Минск, тоже решал проблему с набором массы. Поборол свою «физику». Молодец, работяга! — отметил Сельвесюк.

В текущем сезоне «мешковцы» впервые пересеклись с «Барселоной», девятикратным победителем Лиги чемпионов, в еврокубках. Учредитель БГК им. Мешкова и председатель Наблюдательного совета ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Александр Мешков после домашнего матча с «сине-гранатовыми» (21:29) в октябре отметил, что особенно рад участию в поединке брестских гандболистов: разыгрывающего Артема Кулака, левого углового Андрея Юринка, линейных Вячеслава Шумака и Артема Сельвесюка.

— Думаю, что мы — первые местные ребята в БГК, которые выросли на базе Дворца спорта «Виктория» в Бресте (открыт в 2004 году. — Прим.ред.), — предположил Артем. — Я тогда занимался в детской группе, Слава Шумак играл за дубль БГК, а Кулак и Юринок, помню, уезжали учиться в минское училище олимпийского резерва, но они тоже наши.



Фото: bgk-meshkova.com

— «Минус восемь» в домашнем матче с «Барселоной», несмотря на статус соперника, — ненормально, большая разница в счете, — считает Артем. — А ведь после первого тайма мы уступали всего в один мяч! Во второй половине встречи какое-то время держались и все же «посыпались». Допустили детские ошибки, и каталонцы провели успешные контратаки.

В тот раз Сельвесюк забил «Барселоне» дважды и обошел по голам конкурентов Потеко и Шумака — у обоих по одному взятию ворот каталонцев. Специалисты отмечают, что при новом главном тренере БГК испанце Маноло Каденасе Артем раскрылся.

— Каденас уделяет внимание индивидуальной работе, дает играть, — говорит Артем. — Ты не боишься ошибиться, так как тебе дадут возможность исправиться, тебя не заменят сразу. Это раскрепощает. Кроме того, видение игры Маноло мне подходит. Он ротирует состав в зависимости от того, что нужно команде в поединке против конкретного соперника. Да, мои габариты по-прежнему не столь впечатляющи. Нет такой массы, чтобы держать позицию, как Слава (Шумак весит около 125 кг. — Прим.ред.). Значит, надо искать пространство, открываться под передачу. Мое преимущество заключается как раз в подвижности. При высокой защите и акценте на дальних бьющих у соперника, когда появляется место за спинами, могу себя показать.

— Хорошо, а назовешь ли ты однотипными линейными себя и Вида Потеко?

— Комплекции у нас одинаковые, а по стилю — даже не знаю.

«Миллер употреблял „различные“ вещества и прекрасно понимал, к чему это может привести»

Последний пост Артема Сельвесюка «Вконтакте» датирован 8 сентября и посвящен Маку Миллеру, американскому рэперу. На сообщение о смерти Миллера Сельвесюк отреагировал словами: «Легенды могут уйти, ведь по-другому не могут».

— Мои чувства — не скорбь, а сожаление в связи с тем, что Миллер больше не выпустит ничего нового, — объясняет Артем. — Жаль, что не стало такого музыканта.

Всемирную известность Миллеру принесла композиция «Дональд Трамп». Клип на эту песню, выпущенный в 2011 году, принес автору около 160 млн просмотров на YouTube и похвалу самого Трампа. «Возможно, ему следовало бы заплатить мне много денег, но вот уже 20 млн человек посмотрело его клип, — сказал в видеообращении Трамп. — С одной стороны, язык исполнителя тяжеловат, но этот мальчишка — новый Eminem. Все говорят, что он потрясающий. Посмотрим, что будет. Но, послушайте, 20 млн — не так уж и плохо. Я очень горжусь этим результатом».

По сообщениям СМИ, позже Трамп грозился отсудить у Миллера 75 млн долларов за использование своего имени, а во время последней президентской кампании в США Миллер хейтил Трампа, пообещав в случае избрания Трампа рассказывать о ненависти к нему каждый день. Другими словами, Мак Миллер был заметной фигурой на музыкальном пространстве США.

-- Впервые услышал его музыку в 2013-м, и меня сразу зацепило, — вспоминает Сельвесюк, ровесник Миллера. — Он умер в 26, а мне исполнится 26 лет 8 декабря. Мак очень быстро превратился из локальной интернет-звезды в одного из самых узнаваемых хип-хоп артистов. Белый среди рэперов — это не ново, и тем не менее именно Миллера называли вторым Eminem. Политические взгляды Миллера находили отражение в текстах. Мне, белорусскому парню, американский сленг, быстрая читка плюс фактор языкового барьера не позволяют понимать всего Миллера. Наверное, если перевести его тексты, сразу скажешь: «Как я мог это слушать? Это же вообще». И тем не менее нравится звучание.

Знаю, что Мак страдал наркотической зависимостью, что можно было заметить в его музыке. На примере микстэйпа Faces видно, как привычные ритмичные произведения вдруг сменили медленные. Как будто Мак писал эту музыку «под чем-то непонятным». Насколько известно, незадолго до смерти Миллер находился в длительной депрессии после расставания с девушкой. Опять же [употреблял] «различные» вещества и прекрасно понимал, к чему это может привести. Образ жизни, который он вел, — его выбор. Судить не приходится.



Фото: bgk-meshkova.com

Дебют Сельвесюка за первую команду БГК им. Мешкова приходится, как и восхождение Миллера в музыкальной индустрии, на 2011 год.

— Мне было 17 лет, команду тренировал Гинтарас Савукинас, — говорит Артем. — Мы отправились в Минск на матч с «Аркатроном», а из линейных был только Юрий Громыко и то — с небольшими проблемами со здоровьем. Меня выдернули из дубля. Забил что-то в районе пяти голов. Выиграли. С тех пор Савукинас стал звать на тренировки с главной командой, какие-то матчи играл и продолжал выступать за дубль. В 19 лет порвал передние крестообразные связки. Операция, восстановление в течение шести месяцев. В 20 лет вернулся в дубль и стал выступать за главную команду, с которой в 2014 году подписал контракт. Год провел при тренере Сергее Бебешко, а затем согласился на аренду. Спустя полгода в аренде подписал новый контракт с Брестом.



Артем Сельвесюк — первый справа на заднем плане. Фото: fcbarcelona.com

2 декабря БГК им. Мешкова провел повторный матч против «Барселоны» (32:41) на площадке соперника, которую Артем сравнил с «гандбольной Меккой».— Приятно играть на таком уровне, — предположил он, ведь игру он смотрел с командной скамейки, будучи на сто процентов готовым. В отличие от своего кумира-рэпера карьера Сельвесюка развивается поступательно.

— Думаю, Мак Миллер не справился с давлением в связи с быстрым становлением в качестве звезды первой величины и нагрузкой, а он мог выпускать по альбому в год. Хотя большие артисты делают это с периодичностью раз в три-четыре года: ищут вдохновение, пишут песни, редактируют, выпускают, потом едут в тур.

4 декабря Сельвесюк доказывал состоятельность в SEHA-лиге в матче против боснийского «Извиджача» и забил четыре гола. Для сравнения, в активе у Вида Потеко в этом поединке тоже четыре, у Вячеслава Шумака — два.

«Хм, захват мира? Пускай это будет победа БГК им. Мешкова в Лиге чемпионов»

В 12 лет Артем Сельвесюк мог оказаться в волейболе. Рослый и физически развитый мальчик по результатам тестов приглянулся тренерам, и они позвали его в спорткласс другой школы.

— Родители не отпустили, так как волновались, что для учеников спорткласса учеба не на первом месте, — пояснил Артем. — А я и не жалею, так как никаких симпатий к волейболу не испытываю. Когда скучно, можно посмотреть футбол. Как-то доводилось отдыхать в Барселоне. Решил, что надо попасть на «Камп Ноу» и прочувствовать атмосферу. Единственное, чему я был рад, — голы. Итоговый счет 4:1 в пользу каталонцев, а играли они то ли с «Вальядолидом", то ли с «Вильярреалом». Расстроило, что болели за «Барсу» слабо — много туристов на стадионе. В той же английской премьер-лиге болельщики поют практически на протяженнии всего матча. А волейбол? Не представляю, в какой ситуации я мог бы посмотреть волейбольный матч.



Фото: bgk-meshkova.com

Первым тренером Сельвесюка в гандболе стал Виктор Ганчук. Чтобы заниматься у него в группе, Артему не нужно было уходить из школы.

— Поначалу мы играли в футбол, тренер потихоньку объяснял нам правила в гандболе. Спустя год занятий мы и ребята из района «Восток» объединились в одну команду. Стали заниматься в маленьком зале Дворца спорта «Виктория».

— Как группа детей при школе БГК им. Мешкова?

— Нет-нет, отдельно. Когда же мне исполнилось 16 лет, поступило предложение играть за дубль БГК. Большинство ребят, с которыми тренировался, были нацелены на учебу, а не на профессиональную карьеру игрока. Я же остался в гандболе. Не могу сказать, что думал о каких-то перспективах в спорте. Мне просто нравился тот образ жизни: тренировка, после тренировки общение в компании друзей, игры. Я постоянно был чем-то занят, не хотелось что-либо менять.



Фото: bgk-meshkova.com

На матчи в SEHA-лиге в гостях гандболисты БГК им. Мешкова летают через варшавский аэропорт, в то время как на выезды в Лиге чемпионов — чартерными рейсами из Бреста. С недавним вылетом команды в Барселону совпал регулярный рейс в Хургаду. Это был первый раз, когда Артем Сельвесюк видел в брестском аэропорту кого-то, помимо, собственно, сотрудников.

— Реально удивился! Обычно, когда мы улетаем, жизнь в нашем аэропорту заканчивается, а тут такое. Вообще же, организовывая чартеры для команды, руководство клуба выражает игрокам поддержку и обозначает заинтересованность в том, чтобы мы максимально продуктивно подготовились. Сейчас в своей группе Лиги чемпионов мы находимся в зоне выхода в плей-офф — на шестом месте. Думаю, что все у нас еще впереди, — сказал Сельвесюк, имея в виду победы. До конца группового этапа БГК им. Мешкова осталось провести четыре матча, притом что поединки с лидерами группы «Барселоной» и «Вардаром» сыграны.

— Мак Миллер пел: «Захвачу мир, когда стану таким, как Дональд Трамп». Что будет для тебя завоеванием?

— У меня нет задачи захватить мир. А вместе с командой, конечно, хотелось бы добиться значимых побед, регалий. Для этого ты и играешь, стремишься как можно чаще и как можно больше. Хм, захват мира? Пускай это будет победа БГК им. Мешкова в Лиге чемпионов. На клубном уровне это наивысшее достижение в гандболе.