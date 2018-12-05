Пять ловушек, в которые попадают люди с блестящим интеллектом

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Иногда интеллектуально одаренные люди не достигают того, чего хотели бы, потому что попадают в типичные для умников ловушки.

Хорошая новость заключается в том, что, определив свои слабые стороны, вы можете начать над ними работать и изменить ситуацию к лучшему.

Ниже — пять препятствий на пути к успеху, с которыми, по моим наблюдениям, довольно часто сталкиваются умные люди.

1. Иногда умные люди слишком концентрируются на интеллекте и обесценивают другие качества, такие как способность выстраивать отношения.

Порой очень умные люди считают, что успех напрямую зависит лишь от их интеллекта и не видят, насколько важны другие качества. Например, человек, которому сложно находить общий язык с коллегами, может считать дипломатичность чем-то лишним и раздражающим, вместо того чтобы рассматривать это как необходимый в работе навык, в развитие которого нужно вкладывать время и силы.

Такая позиция объяснима. Большинство людей стремятся извлечь выгоду из своих сильных сторон и, наоборот, предпочитают не думать о том, в чем они от природы не особо сильны. Обычно одаренные дети с ранних лет осознают, что их интеллект очень ценен. Когда они растут, им постоянно говорят, что они умны. В школе они убеждаются, что успех дается им легче, чем остальным. Неудивительно, что, повзрослев, они продолжают фокусироваться на своем интеллекте.

Но для успешной карьеры, как правило, нужен не только интеллект. Концентрируясь лишь на своих сильных сторонах и не пытаясь устранить собственные слабости, вы занимаетесь самосаботажем.

Решение. Используйте свои сильные стороны, чтобы преодолеть слабости. Если вы легко и быстро учитесь, то для вас не составит особого труда приобрести навыки, которых вам не хватает. Не надо полностью переделывать себя. Нужны лишь небольшой план и последовательность. Например, придумайте три конкретных способа, как проявлять дипломатичность на работе, если хотите добиться прогресса в этой области.

2. Очень умным людям бывает трудно работать в команде.

Если человек все схватывает на лету и хочет быть максимально продуктивным, у него могут возникнуть трудности при работе с другими людьми, которые дольше переваривают информацию и медленнее вникают в суть дела.

Если вы еще в школе чувствовали, что вам не дают развиваться в полную силу (поскольку одноклассники были не так умны, как вы), то, скорее всего, уже тогда начали испытывать неприязнь к командному труду. Наверняка в групповых проектах вам приходилось выполнять бóльшую часть работы. Возможно, вы витали в облаках на уроках (и потом выслушивали нотации учителя), потому что класс продолжал изучать тему, в которой вы уже давно разобрались.

Неприятный опыт, пережитый в детстве, не проходит бесследно. Попадая в похожие обстоятельства уже во взрослом возрасте, вы можете испытывать те же негативные внутренние реакции.

Кроме того, нередко умные люди испытывают трудности с делегированием задач, так как считают, что сами могут все сделать лучше (независимо от того, так ли это в действительности).

Решение. Относитесь с сочувствием и пониманием к своим эмоциональным реакциям. Но также учитесь искренне ценить вклад других людей в успех команды.

3. Самооценка умных людей часто базируется на чувстве интеллектуального превосходства. И это делает ее очень хрупкой.

Если вы оцениваете себя в основном по своим умственным способностям, вас могут выбивать из колеи ситуации, подрывающие вашу уверенность в собственном интеллектуальном превосходстве. Например, когда вы работаете с людьми, которые еще умнее и квалифицированнее вас, или когда кто-то пытается дать вам критическую обратную связь, или когда нужно рискнуть (и, возможно, потерпеть неудачу). Любая ситуация, в которой вы можете почувствовать себя не очень умным, будет восприниматься как серьезная угроза.

Умный человек может старательно избегать таких ситуаций, что в конечном счете помешает ему двигаться вперед.

Решение. Подумайте, какие преимущества дает вам работа с теми, кто в некотором отношении умнее вас. Если вы окружаете себя умными людьми, значит, вы все делаете правильно. Помните: железо заостряется железом.

Обращайтесь за конструктивной обратной связью к людям, которым вы доверяете. Привыкнув получать объективные отзывы от тех, кто верит в ваши таланты и способности, вы начнете проще относиться к критике.

4. Умным людям быстро становится скучно.

Быть умным — это не то же самое, что быть любопытным, но если вы обладаете обоими качествами, то, скорее всего, вам быстро надоедает выполнять одни и те же действия снова и снова. Конечно, существует и творческая работа, но во многих сферах путь к успеху трудно назвать захватывающим: чтобы чего-то добиться, нужно стать экспертом в определенной нише и ежедневно заниматься рутинной работой.

Если вы умны, любопытны и любите учиться, то можете заметить за собой, что мгновенно теряете интерес ко всему, в чем уже однажды разобрались. Та часть работы, которая связана с выполнением однообразных операций, может утомлять вас.

Вы бы предпочли постоянно узнавать что-то новое. Это может оказаться менее прибыльным, чем найти свою нишу и выполнять рутинные обязанности, но последнее кажется вам слишком скучным и не предполагающим интересных вызовов.

Решение. Не торопитесь кардинально менять жизнь. Иногда стóит немного (несколько минут или часов) потерпеть рутину ради серьезного успеха. Постарайтесь смириться с короткими периодами скуки, которые позволяют вам получать максимальную выгоду. Например, вы можете посвящать пять часов в неделю однообразной, но прибыльной деятельности.

Кроме того, у вас должно быть достаточно отдушин во всех сферах жизни (включая работу, хобби, спорт, саморазвитие и так далее), чтобы вы могли удовлетворять свою страсть к познанию.

5. Умные люди считают, что ключ к решению любой проблемы — это глубокие размышления и рефлексия.

Умные люди привыкли полагаться на силу своего интеллекта, поэтому иногда они упускают из виду, что другие подходы к решению проблем могут оказаться более эффективными.

Умный человек может продумывать каждую ситуацию до мелочей (слишком дотошно анализировать каждое решение и долго размышлять над каждой ошибкой), в то время как существуют более плодотворные стратегии.

Решение. Обращайте внимание, когда размышления превращаются в нездоровую одержимость и начинают мешать вам. Если чувствуете, что зациклились на какой-то проблеме, сделайте небольшой перерыв. Рассмотрите стратегии, которые с большей вероятностью, чем усиленное обдумывание, приведут вас к успеху. Например, иногда нужно отказаться от исчерпывающего предварительного исследования и просто начать действовать, чтобы научиться чему-то на практике.

Приобретайте новые навыки, чтобы у вас был большой набор инструментов для решения разных задач. Помните: если у вас есть только молоток, то в каждой проблеме вы увидите гвоздь.

Наконец, каждый раз, когда вы замечаете, что в вашей голове крутятся одни и те же негативные мысли, прерывайте их и ненадолго переключайтесь на какое-нибудь увлекательное занятие (например, можно несколько минут собирать пазл). Это очень хороший способ выбраться из капкана негативного мышления.

Элис Бойес, клинический психолог, перевод МИФ