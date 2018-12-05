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Проект «Неудержимые»: новая встреча с фристайлисткой Александрой Романовской

06.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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 Александра Романовская стала следующей героиней «Неудержимых». Совместный проект МТС и газеты «Прессбол» знакомит белорусов со звездами спорта, которые представят страну на II Европейских играх, на Олимпиадах в Токио и Пекине.

Александра выиграла этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде-2015. Еще дважды спортсменка попадала на пьедестал на этапах Кубка мира — в Минске-2016 и Москве-2018. Участвовала на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

 «Судьба дала Саше шанс навсегда избавиться от услуг психолога. И не оставила ей выбора. Теперь Беларусь — это только она. Отступать некуда. И потому выйдя на склон американского чемпионата мира она помчится навстречу трамплину со всей неудержимой решимостью, на которую способна. И о которой знали только те, кто тренируется с ней каждый день».

 Полный текст интервью читайте на сайте pressball.by. Кроме того, на интернет-портале смотрите фотосессию спортсменки.

II Европейские игры пройдут в Минске в 2019 году, они стартуют 21 июня и продлятся 10 дней. Спортсмены из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. МТС выступил Национальным партнером II Европейских игр в Минске.

Проект «Неудержимые»: новая встреча с фристайлисткой Александрой Романовской
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Проект «Неудержимые»: новая встреча с фристайлисткой Александрой Романовской
 
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