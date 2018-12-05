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Где и когда пройдут ёлочные базары в городе Пинске

06.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  С 20 до 31 декабря по всему городу пройдут елочные базары. Купить себе живую ель можно будет рядом с домом: торговля будет налажена в разных частях города на следующих площадках:

  - ул.Солнечная, 1 (рынок «Солнечный»);

  - ул.Брестская, 124 (мини-рынок «Западный»);

  - пр.Жолтовского, 13 (магазин «Санта-47»);

  - ул.Брестская, 67 (магазин «Буратино»);

  - ул.Первомайская, 173 (универсам «Пинск»);

  - ул.Звездная, 1 (рынок «Звездный»);

  - ул.Ленинградская, 15 (центральный рынок);

  - ул.Первомайская, 140 (Пинский городской центр культуры и творчества).

  Пинский горисполком



 
 
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  С 20 до 31 декабря по всему городу пройдут елочные базары. Купить себе живую ель можно будет рядом с домом: торговля будет налажена в разных частях города на...
 
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