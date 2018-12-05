|
Ожидается осложнение погодных условий. Объявлен оранжевый уровень опасности
06.12.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
По сведениями
На территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед и слабый туман. Ветер южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит днем - -1;+4 градуса, ночью -3;-6 градусов. По городу Бресту объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Вероятность осадков 80-90%. Гололед, слабый туман, ветер южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температуру воздуха минимальная ночью -2,-4 градуса, днем +2, +4 градуса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениями Республиканского гидрометеоцентра на территории Брестской области с 21.00 часов 06.12.2018 до 21.00 часов 07.12.2018 ожидается осложнение погодных условий. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)