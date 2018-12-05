Ожидается осложнение погодных условий. Объявлен оранжевый уровень опасности

По сведениями Республиканского гидрометеоцентра на территории Брестской области с 21.00 часов 06.12.2018 до 21.00 часов 07.12.2018 ожидается осложнение погодных условий.



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На территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед и слабый туман. Ветер южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит днем - -1;+4 градуса, ночью -3;-6 градусов. По городу Бресту объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Вероятность осадков 80-90%. Гололед, слабый туман, ветер южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температуру воздуха минимальная ночью -2,-4 градуса, днем +2, +4 градуса.



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ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными, проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении автомобилем. Недостаточная видимость из-за снегопада или тумана, а также выхлопных газов автомобилей увеличивают опасность при движении в сложных условиях. В условиях недостаточной видимости, снегопада и гололеда водителям следует максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию до движущихся попутно автомобилей, в повороте старайтесь поддерживать равномерную скорость движения, держите рулевое колесо обеими руками сверху, также в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться с включенными внешними световыми приборами, быть предельно внимательными и осторожными при проезде пешеходных переходов и перекрестков.