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Пьяный мужчина убил женщину в Бресте: ударил ножом в голову и шею
06.12.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
По информации Следственного комитета, 4 декабря 2018 года около 13.00 житель Бреста 1981 гр в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом в голову, шею, туловище 46-летней знакомой.
От травм женщина скончалась на месте.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139
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По информации Следственного комитета, 4 декабря 2018 года около 13.00 житель Бреста 1981 гр в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом в голову, шею,...
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