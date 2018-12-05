Акция «Знай свой статус» прошла в Брестском городском центре культуры

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Брестском городском центре культуры Брестский областной ЦГЭиОЗ и главное управление по образованию облисполкома провели для молодежной аудитории акцию «Знай свой статус». Её цель – привлечение внимания к проблеме ВИЧ/СПИД, повышение уровня информированности по вопросам профилактики инфицирования ВИЧ, популяризация добровольного тестирования на ВИЧ.



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В холле центра культуры собралось большое количество молодежи – студенты ВУЗов, учащиеся ССУЗов и учреждений профессионально технического образования. Многие из присутствующих проходили добровольное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, изучали информационно-образовательные материалы по данной тематике. Также работала выставка рисунков и плакатов по профилактике ВИЧ/СПИДа, на мониторе демонстрировались видеоролики.

Экспресс-тестирование на ВИЧ – способ узнать свой ВИЧ-статус в течение 15-20 минут по капле крови из пальца. Достоверность теста достаточно велика, и обнаружив антитела к ВИЧ, можно обратиться к врачу и получить грамотную консультацию. Существует экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне, которое можно пройти и в домашних условиях. Для этого нужно всего лишь приобрести тест в аптеке. Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволит своевременно начать антиретровирусное лечение и предотвратить переход ВИЧ-инфекции в терминальную стадию.



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Мероприятие началось с демонстрации клипа «Материнская любовь» – последней, прощальной песни Фредди Меркьюри. К сожалению, он так ее и не спел до конца. Его жизнь оборвалась. Песню допел Брайан Мэй.

Таким грустным началом организаторы хотели донести до молодежи, что жизнь – хрупкая! Она может оборваться в любой момент. Нужно ценить жизнь и делать все, чтобы ее сохранить. Если начать думать о возможных последствиях своих действий, можно успеть их предотвратить.

Что такое ВИЧ и СПИД? Что делать, если человек все же инфицировался ВИЧ? На эти и многие другие вопросы ответили Леонид Владимирович Глебко, заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского областного ЦГЭиОЗ и Людмила Болеславовна Костюкевич, врач-инфекционист кабинета по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом Брестской областной больницы.

Также в акции принял участие руководитель социального служения Брестской православной епархии Сергий Чирун.

Чтобы узнать, насколько осведомлена аудитория о проблеме и профилактике ВИЧ/СПИДа, организаторы подготовили викторины и конкурсы, в которых присутствующие проявили активность и тем самым пополнили свои знания по этой теме.

Ярким дополнением мероприятия стала концертная программа с участием известных музыкальных и танцевальных коллективов города Бреста. За время проведения акции экспресс-тестирование прошли более 30 человек. Все тесты показали отрицательный результат.