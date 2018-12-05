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«Пройти собеседование с нанимателем онлайн». В Минске заработает электронная ярмарка вакансий

06.12.2018 18:40 — Разное | Tut.by  
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В Минске заработает электронная ярмарка вакансий. Об этом рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в интервью телеканалу «Беларусь 1». Новшество позволит упростить поиск работы и расширить возможности трудоустройства иногородних в столице.


Фото: Pixabay.com

О том, что в Минске появится электронная ярмарка вакансий, еще в феврале этого года сообщила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович.

Электронные ярмарки вакансий будут проходить на портале государственной службы занятости, уточнила специалист. Предполагается, что во время таких ярмарок соискатели смогут в режиме онлайн ознакомиться с актуальными вакансиями, отправить нанимателям свое резюме, договориться о собеседовании. По мнению служб занятости, это все упростит поиск работы для тех, кто ее ищет.

Ирина Костевич сказала, что электронная ярмарка заработает в Минске в самое ближайшее время.

— Где-то в середине декабря внедряем в Минске электронную ярмарку вакансий. Сидя дома, не выходя никуда, ты можешь пройти собеседование с нанимателем в режиме онлайн, — рассказала министр труда и соцзащиты.

На Минске протестируют этот пилотный проект. Позже электронная ярмарка вакансий заработает в республиканском масштабе. Службы занятости всех регионов будут предлагать нанимателей, которые станут ее участниками.

В управлении занятости населения Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома рассказали, что пока для участия в минской электронной ярмарке предложено только 5 предприятий.

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Теги: Минск
 
 
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Новшество должно заработать уже в середине декабря на сайте государственной службы занятости.
 
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