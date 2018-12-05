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«Пройти собеседование с нанимателем онлайн». В Минске заработает электронная ярмарка вакансий
В Минске заработает электронная ярмарка вакансий. Об этом рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в интервью телеканалу
О том, что в Минске появится электронная ярмарка вакансий, еще в феврале этого года
Электронные ярмарки вакансий будут проходить на портале государственной службы занятости, уточнила специалист. Предполагается, что во время таких ярмарок соискатели смогут в режиме онлайн ознакомиться с актуальными вакансиями, отправить нанимателям свое резюме, договориться о собеседовании. По мнению служб занятости, это все упростит поиск работы для тех, кто ее ищет.
Ирина Костевич сказала, что электронная ярмарка заработает в Минске в самое ближайшее время.
— Где-то в середине декабря внедряем в Минске электронную ярмарку вакансий. Сидя дома, не выходя никуда, ты можешь пройти собеседование с нанимателем в режиме онлайн, — рассказала министр труда и соцзащиты.
На Минске протестируют этот пилотный проект. Позже электронная ярмарка вакансий заработает в республиканском масштабе. Службы занятости всех регионов будут предлагать нанимателей, которые станут ее участниками.
В управлении занятости населения Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома рассказали, что пока для участия в минской электронной ярмарке предложено только 5 предприятий.
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Новшество должно заработать уже в середине декабря на сайте государственной службы занятости.
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