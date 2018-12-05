Могерини обещает дополнительную помощь Украине

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини "на полях" 25-го заседания Совета министров ОБСЕ в Милане встретилась с главой МИД Украины Павлом Климкиным и обсудила с ним инцидент близ Керченского пролива, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Они обменялись мнениями по последней ситуации в Азовском море, включая состояние захваченных украинских судов и их задержанных экипажей. ЕС ищет возможности увеличить поддержку регионов юго-восточной Украины, которые экономически пострадали от ограниченного Россией доступа к украинским портам через Керченский пролив", - говорится в распространенном в четверг в Брюсселе коммюнике.

Со своей стороны, П.Климкин "проинформировал о принятых Украиной мерах, в том числе о введении военного положения".

Ф.Могерини подтвердила, что Евросоюз продолжает "осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и оказывать полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины". Она также заверила украинскую сторону в продолжении поддержки Евросоюзом программ реформ.

В сообщении ЕВС уточняется, что эта встреча предшествует рассмотрению на Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе 10 декабря вопроса об Украине, где ожидается обсуждение усиления напряженности в Азовском море.