ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могерини обещает дополнительную помощь Украине

06.12.2018 18:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини "на полях" 25-го заседания Совета министров ОБСЕ в Милане встретилась с главой МИД Украины Павлом Климкиным и обсудила с ним инцидент близ Керченского пролива, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Они обменялись мнениями по последней ситуации в Азовском море, включая состояние захваченных украинских судов и их задержанных экипажей. ЕС ищет возможности увеличить поддержку регионов юго-восточной Украины, которые экономически пострадали от ограниченного Россией доступа к украинским портам через Керченский пролив", - говорится в распространенном в четверг в Брюсселе коммюнике.

Со своей стороны, П.Климкин "проинформировал о принятых Украиной мерах, в том числе о введении военного положения".

Ф.Могерини подтвердила, что Евросоюз продолжает "осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и оказывать полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины". Она также заверила украинскую сторону в продолжении поддержки Евросоюзом программ реформ.

В сообщении ЕВС уточняется, что эта встреча предшествует рассмотрению на Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе 10 декабря вопроса об Украине, где ожидается обсуждение усиления напряженности в Азовском море.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини "на полях" 25-го заседания Совета министров ОБСЕ в Милане встретилась с главой МИД Украины Павлом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, что извинился перед Путиным за бурную дискуссию по газу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика