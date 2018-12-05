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Лукашенко рассказал, что извинился перед Путиным за бурную дискуссию по газу

06.12.2018 18:04 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге рассказал, что извинился перед президентом России Владимиром Путиным за то, что в "нехорошей форме" инициировал бурную дискуссию по газу

"(…) в нехорошей форме (выступил – ИФ), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого", - сказал А.Лукашенко. Видео с комментарием белорусского президента телеканалу "Россия" размещено в одном из Telegram-каналов.

Как сообщалось, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудили вопросы ценообразования на газ. Белорусский лидер высказался за выравнивание ценовых условий с Россией и даже вспомнил про Великую Отечественную войну. Однако оба собеседника согласились в том, что участники ЕАЭС продолжат движение к общему рынку газа, который надо построить к 2025 году.

А.Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за 1 тыс. кубометров, а для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это В.Путин ответил, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за 1 тыс. куб. м, а не $130.

"Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая", - сказал А.Лукашенко.

Российский лидер предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге рассказал, что извинился перед президентом России Владимиром Путиным за то,...
 
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