Лидеры Высшего Евразийского экономического совета считают необходимым преодолеть препятствия, мешающие формированию общих рынков, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"Необходимо преодолевать вопросы, связанные с недоинтеграцией. У нас еще существуют барьеры, изъятия и ограничения на пути формирования общих рынков. Президенты отмечают важность преодоления этих препятствий", - сказал Т.Саркисян журналистам.

Он рассказал, что в четверг лидеры стран ЕАЭС обсудили декларацию о развитии Евразийского экономического союза. "В этом документе обозначены все приоритетные направления, которые, по мнению наших стран, могут привести к повышению эффективности работы нашего союза", - сказал Т.Саркисян.