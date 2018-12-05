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Глава коллеги ЕЭК заявил о необходимости преодоления "недоинтеграции" рынков стран ЕАЭС
Лидеры Высшего Евразийского экономического совета считают необходимым преодолеть препятствия, мешающие формированию общих рынков, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
"Необходимо преодолевать вопросы, связанные с недоинтеграцией. У нас еще существуют барьеры, изъятия и ограничения на пути формирования общих рынков. Президенты отмечают важность преодоления этих препятствий", - сказал Т.Саркисян журналистам.
Он рассказал, что в четверг лидеры стран ЕАЭС обсудили декларацию о развитии Евразийского экономического союза. "В этом документе обозначены все приоритетные направления, которые, по мнению наших стран, могут привести к повышению эффективности работы нашего союза", - сказал Т.Саркисян.
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Лидеры Высшего Евразийского экономического совета считают необходимым преодолеть препятствия, мешающие формированию общих рынков, заявил председатель коллегии...
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