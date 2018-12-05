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Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным через неделю

06.12.2018 17:51 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным через неделю.

"На следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над "i", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год",  сказал А.Лукашенко на полях  саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, стороны договорились, что "в понедельник-вторник в российском правительстве на уровне Козак-Ляшенко (вице-премьеры России и Беларуси -  ИФ) обсуждаются проблемные вопросы". "Прежде всего по налоговому маневру. В четверг - заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева. Они также рассматривают эти вопросы", - добавил он.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным через неделю.
 
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