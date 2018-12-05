Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным через неделю

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным через неделю.

"На следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над "i", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год", сказал А.Лукашенко на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. Президента цитирует госагентство БелТА .

По словам главы государства, стороны договорились, что "в понедельник-вторник в российском правительстве на уровне Козак-Ляшенко (вице-премьеры России и Беларуси - ИФ) обсуждаются проблемные вопросы". "Прежде всего по налоговому маневру. В четверг - заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева. Они также рассматривают эти вопросы", - добавил он.