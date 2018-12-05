КГК нашел многочисленные нарушения при организации питания в больницах

Комитет государственного контроля выявил многочисленные нарушения при организации питания в учреждениях здравоохранения Беларуси.

"Очередные проверки в сфере общепита проведены в 2018 году в учреждениях здравоохранения. Их результаты показали, что и в этой сфере имеется немало проблем", - говорится в сообщении комитета по итогам заседания коллеги.

В частности, по оценке КГК, отсутствует единый подход к организации питания в учреждениях здравоохранения. В Минске и Могилеве питание организуют специализированные предприятия, в остальных случаях – сами учреждения здравоохранения. При этом стоимость продуктов питания может значительно отличаться даже в стационарах одного региона.

В КГК обратили внимание, что, несмотря на то, что питание пациентов в лечебных учреждениях осуществляется за счет бюджетных средств (в январе-сентябре 2018 года на эти цели из бюджета выделено Br84 млн) цены на него не попадают под государственное регулирование.

"В результате поставки сырья и продуктов питания, используемых для приготовления пищи пациентам, зачастую осуществляются с привлечением посреднических структур", - отметили в комитете. Так, в УКПП "Диета" (Могилев) только на закупках в 2016-2017 годах четырех наименований продуктов (мясо птицы, мясные полуфабрикаты, изюм, масло растительное) разница в стоимости между посредниками и производителями составила Br45 тыс.

"Отдельные отечественные товаропроизводители зачастую не принимают участие в процедурах закупок либо заявляют цены на свою продукцию выше рыночных. Например, при проведении аукционных торгов по закупке УЗ "Гомельская городская больница N4" тушек цыплят бройлеров и мясной продукции на аукцион не был заявлен ни один производитель названной продукции, а торги выиграла посредническая структура", - говорится в сообщении КГК.

Как заметили в комитете, в учреждениях здравоохранения не на должном уровне налажена работа по учету движения пациентов в течение суток. "Как следствие, допускаются случаи приготовления пищи на выписанных из стационара пациентов, что влечет необоснованные затраты бюджетных средств", - добавили там.

Помимо того, КГК выявил многочисленные нарушения со стороны учреждений здравоохранения законодательства о государственных закупках.

"В отдельных учреждениях здравоохранения необоснованно производились замены одних продуктов питания на другие", - продолжили в комитете.

Кроме того, выявлены факты недовложения сырья в блюда на пищеблоках учреждений здравоохранения. Так, по информации комитета, в Гомельской городской клинической больнице N3 из отобранных в ходе проверки 7 образцов блюд для исследования на полноту вложения сырья, приготовленных для питания пациентов, 6 образцов не соответствовали нормам. К примеру, в шницеле натуральном рубленном доля хлеба, содержание которого не допускается, составляла 20%.

"Установлены факты припрятывания продуктов (подготовки их к выносу), предназначенных для питания пациентов учреждений здравоохранения", - сообщили в КГК. Выявлены также факты принятия денежных средств при продаже товаров без использования кассовых аппаратов.