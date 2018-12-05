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В ЕАЭС может появиться своя платежная система
Евразийская экономическая комиссия предлагает создать платежную систему для стран Евразийского экономического союза.
"Есть инициатива по формированию платежной системы и по осуществлению взаимных платежей. Это одна из инициатив, которая обсуждается сегодня комиссией", - сказал Т.Саркисян журналистам.
Он добавил, что совет вернётся к обсуждению общего финансового рынка после того как центральные банки государств завершат работу над этой концепцией.
"Окончательный вариант будет заслушан на одном из заседаний межправсовета", - сказал Т.Саркисян.
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Евразийская экономическая комиссия предлагает создать платежную систему для стран Евразийского экономического союза. "Есть инициатива по...
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