Армении важен не пост генсека ОДКБ, а обязательства стран организации в связи с карабахским конфликтом – Пашинян

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян считает необходимым уточнить взаимные обязательства членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба правительства.

"Давайте уточним наши отношения. Мы союзники или нет? Если да, то должны выполнять все наши обязательства, однако нам не понятны действия, которые по своей сути противоречат этим обязательствам. Надо знать, на кого можем полагаться, а на кого нет", - сказал Н.Пашинян в четверг на встрече с армянской диаспорой в Санкт-Петербурге четверг.

Он выразил убежденность в том, что ОДКБ способна помешать Азербайджану решить карабахский вопрос военным путем.

"Сейчас вопрос - собирается ли ОДКБ применять этот инструмент или нет. Для нас это стратегический вопрос. Вопрос генсека ОДКБ для нас является второстепенным, третьестепенным и даже 50-степенным. Пусть там вечно будет представитель Беларуси, но чтобы наши взаимные обязательства выполнялись", - заявил Н.Пашинян.

По его словам, "есть множество вопросов в связи с позицией стран ОДКБ по Нагорному Карабаху, насколько это исходит из характера стратегического партнёрства".

"Когда мы уточним отношения в контексте этих вопросов, то могу гарантировать, что никогда в наших отношениях проблем не будет. Нам не нужны формальные статусы, нам нужны взаимные обязательства и их выполнение", - отметил и. о. премьера Армении.

В четверг "на полях" саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новым генеральным секретарем ОДКБ станет белорусский представитель.

Вакансия на должность генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего полтора года из предусмотренных уставом организации трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле суд в Ереване принял решение арестовать Ю.Хачатурова по обвинению в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, но затем согласился отпустить его под залог.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.