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Белорусский предприниматель Лобяк продал Сбербанку 10,18% акций Уралкалия

06.12.2018 17:34 — Разное | Интерфакс  
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"Дочка" Сбербанка  - ООО "Сбербанк Инвестиции"- стало владельцем 10,18% голосующих акций "Уралкалия", говорится в сообщении банка.

В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" пояснили, что банк приобрел этот пакет у Rinsoco Trading Co limited. Через эту компанию акциями "Уралкалия" владеет партнер основного бенефициара компании Дмитрия Мазепина Дмитрий Лобяк.

"Сбербанк будет принимать решение о дальнейшей судьбе инвестиции исходя из ситуации на рынке и потенциальной доходности. При наличии возможности продажи по приемлемой оценке мы, конечно, ей воспользуемся", - отметили в банке.

Пакет Д.Лобяка в результате сделки сократился вдвое - до 10,18% голосующих акций.

Как сообщалось, Д.Лобяк в июле 2016 года  купил 20%-й пакет акций "Уралкалия" у ОНЭКСИМа. Д.Лобяк является членом Совета директоров "Уралкалия" с сентября 2016 года. С 2010 года является участником, а также директором белорусского ООО "Юрас ОЙЛ". Д.Лобяк был однокурсником Д.Мазепина по Суворовскому училищу.

ООО "Юрас ОЙЛ" является официальным дилером "Уралхима" в Беларуси и поставляет продукцию на ряд крупных предприятий химического комплекса Беларуси – "Гродно-Азот", "Нафтан", "Гомельский химзавод".

 
Теги: Гродно
 
 
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"Дочка" Сбербанка  - ООО "Сбербанк Инвестиции"- стало владельцем 10,18% голосующих акций "Уралкалия", говорится в сообщении банка. В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу"...
 
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