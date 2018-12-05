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Военное положение в Украине: что нужно знать белорусскому бизнесу

06.12.2018 17:29 — Разное | Интерфакс  
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Какие последствия может иметь введение военного положения в Украине, что важно знать иностранным инвесторам и бизнесу о ведении дел с украинскими партнерами или на украинской территории – на эти острые вопросы отвечает руководитель юридической фирмы SBH Law Office в Украине Зоя Красюк.

Указ президента Украины не предусматривает каких-либо ограничений предпринимательской деятельности, но есть ряд факторов, которые потенциально могут повлиять на бизнес.

Первый и основной фактор – это паника. Паника и недобросовестные контрагенты, готовые воспользоваться данным положением с целью получения нечестной выгоды, являются риском для бизнеса в данном положении.

Кроме психологического фактора теоретически могут иметь место и друге риски.

Если в бизнесе есть "российский след", например, один из учредителей – гражданин РФ, ваш бизнес могут проверить с особым вниманием.

Национальный банк Украины может запретить валютные операции с Россией. Кроме того, может быть введен ряд ограничений / дополнительных требований на открытие счетов резидентами, совершение валютно-обменных операций и продажу валюты.

К бизнесу могут быть применены ограничения, например, запрет на продажу лекарственных средств, оружия, алкоголя.

СМИ могут стать подконтрольными.

Контрагент может использовать форс-мажор как аргумент для невыполнения обязательств.

Необходимо акцентировать внимание, что сам режим военного положения не является форс-мажором, и контрагенту необходимо будет доказать причинно-следственную связь между событием и невыполнением обязательств, а также получить подтверждающий форс-мажор документ в Торгово-промышленной палате Украины.

Данный риск в полной мере может быть актуален для бизнеса, описанного в пункте, касающегося валютных операций. Например, при закупках лекарственных средств, которые запретят к продаже, ваши контрагенты могут отказаться от поставок на срок действия запрета.

Сотрудников предприятия могут мобилизовать, а имущество – изъять для военных нужд.

Возможны внеплановые проверки контролирующих органов.

В настоящее время, принимая во внимание ограниченный срок и территорию действия военного положения, все вышеперечисленное является скорее не реальной угрозой, а опасениями. Бизнес функционирует в обычном режиме. Но все же лучше держать руку на пульсе, просчитывать риски и быть готовым к оперативному решению вопросов, вызванных особенностями данного периода. Кроме того, бизнесу как никогда актуально иметь надежного юридического советника с украинской стороны.

Уже 7 декабря 2018 г. состоится второй Кейс-форум "Troubleshooting. Безопасность бизнеса", который соберет специалистов ответственных за профилактику, выявление и борьбу с рисками и угрозами для бизнеса, где SBH Law Office выступает Партнером в сфере юридической безопасности бизнеса. 

Генеральный партнер – Альфа-Банк.

Организаторы мероприятия – Первый белорусский веб-сервис поиска, комплексной проверки и мониторинга контрагентов kartoteka.by, ООО "БизнесСтарт", ООО "Лекс форум".

Справочно:

В результате военного инцидента в Азовском море, который произошел 25 ноября 2018 года, президент Украины Петр Порошенко 28 ноября 2018г. подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее регионах в случае вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства.

Военное положение было введено с 14:00 26 ноября сроком на 30 суток, в 10 из 25 областей Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Украины – Азово-Керченской акватории.

В рамках военного положения Украина закрыла въезд на свою территорию мужчинам – гражданам России – в возрасте от 16 до 60 лет. Исключением для мужчин, граждан России, будет осуществление гуманитарной миссии.

Кроме того, законом Украины "О правовом режиме военного положения" предусмотрен ряд ограничений прав и свобод физических и юридических лиц, которые могут быть введены на срок действия режима на определенной территории по необходимости, включая возможность отторжения имущества и иное.

Ограничения не являются обязательными и применяются только по необходимости. Президент Украины заверил, что будет прибегать к кардинальным ограничениям только в случае крайней необходимости, если иностранные войска начнут интервенцию на материковую часть Украины.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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