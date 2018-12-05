Главы стран ЕАЭС подписали соглашение о ЗСТ с Ираном и торгово-экономическое соглашение с Китаем

Лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего евразийского экономического совета в четверг подписали документы, необходимые для формирования зоны свободной торговли с Ираном и заключения торгово-экономического соглашения с Китаем, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"Мы завершаем процедуры по формирования зоны свободной торговли с Ираном, а также торгово-экономическое соглашение с Китаем. Президенты подписали соответствующие документы, необходимые для имплементации этих договоров", - сказал Т.Саркисян журналистам.