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Главы стран ЕАЭС подписали соглашение о ЗСТ с Ираном и торгово-экономическое соглашение с Китаем
Лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего евразийского экономического совета в четверг подписали документы, необходимые для формирования зоны свободной торговли с Ираном и заключения торгово-экономического соглашения с Китаем, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
"Мы завершаем процедуры по формирования зоны свободной торговли с Ираном, а также торгово-экономическое соглашение с Китаем. Президенты подписали соответствующие документы, необходимые для имплементации этих договоров", - сказал Т.Саркисян журналистам.
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Лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего евразийского экономического совета в четверг подписали документы, необходимые для формирования зоны свободной торговли с...
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