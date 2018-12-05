Нацбанк Беларуси в 2019 году выпустит в обращение 14 наименований памятных монет

Национальный банк Беларуси (НББ) в 2019 году выпустит в обращение 14 наименований памятных монет, сказано в сообщении управления информации и общественных связей НББ.

В частности, НББ выпустит памятную монету ко II Европейским играм и монету, посвященную большому теннису.

Также запланирован выпуск монет в рамках серии "Птица года". В 2019 году такой птицей выбран большой подорлик. Продолжится выпуск памятных монет природоохранной тематики в рамках серии "Заказники Беларуси".

К юбилейным датам будет приурочен выпуск памятных монет, посвященных 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 100-летию органов юстиции, 200-летию со дня рождения композитора Станислава Монюшко и 1000-летию основания г. Бреста. К 5-летию Евразийского экономического союза НББ выпустит в обращение памятные монеты "Евразийский экономический союз. 5 лет".

В продолжение серии "Китайский календарь" в 2019 году будет выпущена памятная монета "Год Крысы".

Сегмент памятных монет, которые представляют интерес не только для коллекционеров, но и являются хорошим подарком, планируется дополнить памятной монетой "День Ангела", посвященной именинам.

Тематика историко-культурных ценностей будет продолжена памятными монетами "Резьба по дереву" и очередными памятными монетами серии "Архитектурное наследие Беларуси".

В 2019 году завершится выпуск памятных монет "Мир глазами детей", в дизайне которых использованы композиции из рисунков детей.