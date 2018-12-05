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Лидеры ЕАЭС одобрили программу формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов
Участники заседания Высшего евразийского экономического совета одобрили программы формирования общих рынков газа, нефтепродуктов и нефти, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
"Вопрос был связан с важными документами - это программа формирования общего рынка газа, программа формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов. В целом, эти программы одобрены членами Высшего экономического совета", - сказал Т.Саркисян журналистам в четверг.
Он отметил, что скоро начнётся реализация мероприятий в рамках этих программ.
По его словам, лидеры условились продолжить работу по методике определения цены транзита газа.
"Это один из основных и дискуссионных вопросов, который нам предстоит решить", - сказал Т.Саркисян.
Он отметил, что этот вопрос остро дебатировался и на уровне премьер-министров, и на уровне лидеров.
"На основе этих высказанных позиций сейчас необходимо найти общую формулу, чтобы выработать приемлемый для всех вариант", - сказал Т.Саркисян.
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Участники заседания Высшего евразийского экономического совета одобрили программы формирования общих рынков газа, нефтепродуктов и нефти, сообщил председатель...
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