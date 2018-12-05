Лидеры ЕАЭС одобрили программу формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов

Участники заседания Высшего евразийского экономического совета одобрили программы формирования общих рынков газа, нефтепродуктов и нефти, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"Вопрос был связан с важными документами - это программа формирования общего рынка газа, программа формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов. В целом, эти программы одобрены членами Высшего экономического совета", - сказал Т.Саркисян журналистам в четверг.

Он отметил, что скоро начнётся реализация мероприятий в рамках этих программ.

По его словам, лидеры условились продолжить работу по методике определения цены транзита газа.

"Это один из основных и дискуссионных вопросов, который нам предстоит решить", - сказал Т.Саркисян.

Он отметил, что этот вопрос остро дебатировался и на уровне премьер-министров, и на уровне лидеров.

"На основе этих высказанных позиций сейчас необходимо найти общую формулу, чтобы выработать приемлемый для всех вариант", - сказал Т.Саркисян.