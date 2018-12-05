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Новым генсеком ОДКБ будет представитель Беларуси, заявляет Лукашенко

06.12.2018 17:11 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новым генеральным секретарем ОДКБ станет белорусский  представитель.

"Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря", - заявил А.Лукашенко на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге.

Президента цитирует госагентство БелТА.

На уточняющий вопрос А.Лукашенко заявил, что генеральным секретарем ОДКБ будет назначен белорусский представитель. "Как когда-то Нурсултан Абишевич (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - ИФ) и говорил. Но мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение - индивидуальное собеседование с каждым руководителем в ОДКБ, и они подписывают это решение", - добавил глава государства.

В начале ноября президент Казахстана Н.Назарбаев по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек ОДКБ по уставу организации должен быть выбран от Беларуси.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новым генеральным секретарем ОДКБ станет белорусский  представитель. "Мы неожиданно чуть ли не провели...
 
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