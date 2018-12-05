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Чем закончилась история белоруса, которому за неуплаченные 12 дол по кредиту насчитали пеню в $4000

06.12.2018 17:46 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Жителю Молодечно, который недоплатил по кредиту 13 долларов, а через 6 лет получил счет почти на 4000 долларов, банк списал задолженность до 117 долларов. Стороны заключили мировое соглашение, которому предшествовало судебное разбирательство. Мужчине нужно уплатить эти деньги банку в течение месяца с момента утверждения соглашения.

Напомним, мужчина ранее рассказывал, что в 2012 году погасил задолженность по кредиту, который брал в 2008 году на автомобиль. В банке тогда, по его словам, ответили, что он полностью рассчитался по займу. А в этом году ему пришло уведомление, что должен банку 3 950,63 доллара. В банке списали задолженность до 593 долларов и предупредили, что при неуплате этой суммы будут вынуждены предпринять меры принудительного взыскания задолженности. Невыплата может привести к ограничению на выезд из страны и на управление автотранспортом, а также на внесение данных в систему «Кредитное бюро», отметили в банке.

Долг на сумму около 4000 долларов возник из-за несвоевременного погашения кредита клиентом в течение нескольких лет, отмечают в банке. В Белагропромбанке поясняют, что в 2010 году судом Молодечненского района было вынесено решение о взыскании задолженности с жителя Молодечно и его поручителя.

— Клиент еще в 2012 году добровольно погасил задолженность в соответствии с решением суда и написал в банк заявление о перерасчете начисленных штрафных санкций. Вместе с тем, к тому времени у него оставалась непогашенной задолженность по просроченным процентам в размере 12,85 доллара и по штрафным санкциям в размере 3 711,79 доллара, — уточняют представители банка. — Впоследствии банком в адрес кредитополучателя неоднократно направлялись письма о наличии оставшейся задолженности. В 2018 году, когда клиент, который к тому времени сменил свой телефонный номер, был найден, ему было предложено погасить задолженность по процентам и написать заявление на уменьшение либо списание пени в размере 3 950,48 доллара, которая начислялась в соответствии с заключенным с банком кредитным договором.

14 марта этого года мужчина оплатил 13 долларов и написал заявление на списание пени.

— Поступившее заявление было рассмотрено коллегиальном органом Белагропромбанка, который частично удовлетворил просьбу жителя Молодечно и уменьшил сумму неустойки до 593 долларов. Далее сотрудники банка предложили клиенту повторно написать заявление о списании пени с приложением документов, подтверждающих его сложное материальное положение. Однако он, к сожалению, соответственное заявление не представил.

В банке отмечают, что после заявления жителя Молодечно о том, что банк умышленно утаивал от клиента возникшую проблемную задолженность, была проведена проверка.

— Оказалось, что клиент просто не оплатил вовремя долг по процентам и штрафным санкциям по кредитному договору, долгое время не выходил на связь с банком, в результате чего задолженность им не погашалась, — уточняют в банке.

25 июня этого года суд Молодечненского района решил взыскать солидарно с клиента банка и его поручителя в пользу банка 593 доллара и госпошлину в 59,18 рубля.

— На сегодня между сторонами подписано мировое соглашение, по условиям которого сумма долга снижена до 117 долларов. Мужчине нужно уплатить эти деньги банку в течение месяца с момента утверждения мирового соглашения, — уточнили в банке.

— Приношу свои извинения Белагропромбанку и всем, кого я ввел в заблуждение. Благодарю банк за поступившее предложение об урегулировании ситуации, – говорит житель Молодечно.


Что нужно сделать, чтобы не оказаться в такой ситуации?

В банке рекомендуют: прежде чем взять кредит, нужно внимательно рассчитать свои финансовые возможности.

— Уточняйте в банке все нюансы платежей по кредиту, в том числе порядок и способы получения информации об остатке долга и каким образом вы можете получить от банка подтверждение о полном погашении задолженности, — советуют в банке. — А если вы уже столкнулись с проблемами при возврате кредита, обращайтесь не к третьим лицам, а непосредственно в банк и пытайтесь урегулировать вопрос с ним в мирном порядке, не дожидаясь судебных повесток в свой адрес и других неприятных мер вроде ограничения выезда за границу. И помните, что игнорирование писем и звонков банка с предупреждением о несвоевременной оплате даже сравнительно небольшой суммы денег может обернуться в дальнейшем серьезными финансовыми потерями.

Кроме того, проверить, нет ли у вас долгов, можно на сайте «Кредитного регистра». В этой базе можно получить историю всех обязательств и информацию об исполнении этих обязательств перед банками и микрофинансовыми организациями.

На что нужно обратить внимание, получив кредитный отчет? В первую очередь, на ошибки. Например, раньше часто бывало такое, что кредиты вы погасили, но на вашем счету «болтается» символический долг в 1−2 копейки. Заниматься взысканием этих денег банк, конечно, не будет. А вот в новом кредите могут и отказать: задолженность-то просроченная.

 
 
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Мужчина недоплатил по кредиту 13 долларов, а через 6 лет получил счет почти на 4000 долларов.
 
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