Чем закончилась история белоруса, которому за неуплаченные 12 дол по кредиту насчитали пеню в $4000



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что нужно сделать, чтобы не оказаться в такой ситуации?

Напомним, мужчина ранее рассказывал, что в 2012 году погасил задолженность по кредиту, который брал в 2008 году на автомобиль. В банке тогда, по его словам, ответили, что он полностью рассчитался по займу. А в этом году ему пришло уведомление, что должен банку 3 950,63 доллара. В банке списали задолженность до 593 долларов и предупредили, что при неуплате этой суммы будут вынуждены предпринять меры принудительного взыскания задолженности. Невыплата может привести к ограничению на выезд из страны и на управление автотранспортом, а также на внесение данных в систему «Кредитное бюро», отметили в банке.Долг на сумму около 4000 долларов возник из-за несвоевременного погашения кредита клиентом в течение нескольких лет, отмечают в банке. В Белагропромбанке поясняют, что в 2010 году судом Молодечненского района было вынесено решение о взыскании задолженности с жителя Молодечно и его поручителя.— уточняют представители банка.14 марта этого года мужчина оплатил 13 долларов и написал заявление на списание пени.В банке отмечают, что после заявления жителя Молодечно о том, что банк умышленно утаивал от клиента возникшую проблемную задолженность, была проведена проверка.уточняют в банке.25 июня этого года суд Молодечненского района решил взыскать солидарно с клиента банка и его поручителя в пользу банка 593 доллара и госпошлину в 59,18 рубля.— уточнили в банке.– говорит житель Молодечно.В банке рекомендуют: прежде чем взять кредит, нужно внимательно рассчитать свои финансовые возможности.— советуют в банке.Кроме того, проверить, нет ли у вас долгов, можно на сайте «Кредитного регистра». В этой базе можно получить историю всех обязательств и информацию об исполнении этих обязательств перед банками и микрофинансовыми организациями.На что нужно обратить внимание, получив кредитный отчет? В первую очередь, на ошибки. Например, раньше часто бывало такое, что кредиты вы погасили, но на вашем счету «болтается» символический долг в 1−2 копейки. Заниматься взысканием этих денег банк, конечно, не будет. А вот в новом кредите могут и отказать: задолженность-то просроченная.