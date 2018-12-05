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Лукашенко: генсеком ОДКБ будет представитель Беларуси

06.12.2018 17:44 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Александр Лукашенко в кратком комментарии журналистам на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что вопрос с новым генсеком ОДКБ решен. Видео комментария президента Беларуси опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

«Неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему с назначением генерального секретаря. Белорусский представитель будет [генсеком ОДКБ]. Как когда-то Нурсултан Абишевич (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. — Прим. редакции) и говорил», — сообщил президент Беларуси журналистам.

Напомним, 6 декабря в Санкт-Петербурге, вместе с заседанием глав стран ЕАЭС должен был пройти и саммит ОДКБ. Однако за несколько дней до назначенной даты его отменили. В России заявили, что это было сделано по просьбе Армении, которая готовится к выборам. В Армении — что перенести саммит ОДКБ предложил президент России Владимир Путин.

Вопрос с отменой саммита возник из-за сложностей с выбором генсека ОДКБ.

Бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был снят с этой должности по инициативе армянской стороны. 8 ноября лидеры стран ОДКБ не смогли договориться о новом генсеке на саммите в Астане.

«У нас по уставу, по алфавиту идет следующей после Армении Беларусь. Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны», — пояснил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что новым генсеком может стать глава Совбеза Беларуси Станислав Зась. Минск, в свою очередь, заявил, что готов предложить на этот пост три кандидатуры.

2 декабря Никол Пашинян заявил, что вопрос назначения генсека не будет решен до 2019 года.

ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят такие страны, как Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

 
Теги: Минск
 
 
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Видео комментария президента Беларуси опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.
 
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