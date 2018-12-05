"Доля хлеба в шницеле составляла 20%". КГК проверил питание в больницах

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«В Минске и Могилеве питание организуют специализированные предприятия, в остальных случаях — сами учреждения здравоохранения. При этом стоимость продуктов питания может значительно отличаться даже в стационарах одного региона».

«При проведении аукционных торгов по закупке УЗ „Гомельская городская больница № 4“ тушек цыплят бройлеров и мясной продукции на аукцион не был заявлен ни один производитель названной продукции, а торги выиграла посредническая структура».

«Например, в Быховской центральной районной больнице по этой причине излишне израсходовано в 2016—2017 гг. более 5 тыс. руб., в Чериковской центральной районной больнице — 6,7 тыс. руб.»

Проверки в сфере общепита в учреждениях здравоохранения Комитет госконтроля проводил в течение 2018 года., сказано в сообщении. Например, отсутствует единый подход к организации питания в учреждениях здравоохранения.В ведомстве отмечают, что на питание пациентов деньги выделяются из бюджета, однако цены на него не попадают под государственное регулирование.— сообщает КГК.Ведомство привело несколько примеров.В ведомстве также отмечают, что в учреждениях здравоохранения не на должном уровне налаженаИногда пищу готовят на тех пациентов, которых уже выписали.проверяющие нашли нарушения законодательства о государственных закупках. Так, Быховская центральная районная больница не проводила «предметный анализ ассортимента и цен на продукты питания у производителей и поставщиков. В результате поставленная для этой больницы крупа гречневая оказалась дороже до 36%, масло растительное — до 37%, сухофрукты — до 62%, кофейный напиток — до 13%, тушки цыплят — до 29%».Кроме того, КГК выявил факты замены одних продуктов питания на другие. В Быховской центральной районной больнице в 2016—2017 годахговорится в сообщении.В Гомельской городской больнице № 3КГК сообщает, что были установлены факты. Например, в УП «Витамин» в шахте грузового лифта находились подготовленные к выносу сметана, молоко, полуфабрикаты из свинины, яблоки.За выявленные нарушения к административной ответственности привлечены 83 чел., к дисциплинарной ответственности — 178 чел., 11 юридических лиц подвергнуты административному взысканию на сумму 4,15 тыс. руб., возмещено бюджетных средств на сумму 195,98 тыс. руб.