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"Доля хлеба в шницеле составляла 20%". КГК проверил питание в больницах
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Проверки в сфере общепита в учреждениях здравоохранения Комитет госконтроля проводил в течение 2018 года. «Их результаты показали, что и в этой сфере имеется немало проблем», сказано в сообщении. Например, отсутствует единый подход к организации питания в учреждениях здравоохранения.
«В Минске и Могилеве питание организуют специализированные предприятия, в остальных случаях — сами учреждения здравоохранения. При этом стоимость продуктов питания может значительно отличаться даже в стационарах одного региона».
В ведомстве отмечают, что на питание пациентов деньги выделяются из бюджета, однако цены на него не попадают под государственное регулирование. «В результате поставки сырья и продуктов питания, используемых для приготовления пищи пациентам, зачастую осуществляются с привлечением посреднических структур», — сообщает КГК.
Ведомство привело несколько примеров.
«В УКПП „Диета“ (Могилев) только на закупках в 2016—2017 гг. четырех наименований продуктов (мясо птицы, мясные полуфабрикаты, изюм, масло растительное) разница в стоимости между посредниками и производителями составила 45 тыс. руб.»
«УП „Витамин“ (Минск) приобретало продовольственное сырье и продукты питания у посреднических структур, оптовые надбавки которых доходили до 243%. Например, томаты свежие отечественного производства были закуплены у посреднической структуры по цене в 3,4 раза выше цены производителя».
«При проведении аукционных торгов по закупке УЗ „Гомельская городская больница № 4“ тушек цыплят бройлеров и мясной продукции на аукцион не был заявлен ни один производитель названной продукции, а торги выиграла посредническая структура».
В ведомстве также отмечают, что в учреждениях здравоохранения не на должном уровне налажена «работа по учету движения пациентов в течение суток». Иногда пищу готовят на тех пациентов, которых уже выписали.
«Например, в Быховской центральной районной больнице по этой причине излишне израсходовано в 2016—2017 гг. более 5 тыс. руб., в Чериковской центральной районной больнице — 6,7 тыс. руб.»
проверяющие нашли нарушения законодательства о государственных закупках. Так, Быховская центральная районная больница не проводила «предметный анализ ассортимента и цен на продукты питания у производителей и поставщиков. В результате поставленная для этой больницы крупа гречневая оказалась дороже до 36%, масло растительное — до 37%, сухофрукты — до 62%, кофейный напиток — до 13%, тушки цыплят — до 29%».
Кроме того, КГК выявил факты замены одних продуктов питания на другие. В Быховской центральной районной больнице в 2016—2017 годах «систематически производилась неравноценная замена мяса на сыр или сметану, молока на рыбу, яиц на молоко или сметану, сухофруктов на сахар», говорится в сообщении.
В Гомельской городской больнице № 3 «из отобранных в ходе проверки 7 образцов блюд для исследования на полноту вложения сырья, приготовленных для питания пациентов, 6 образцов не соответствовали нормам. К примеру, в шницеле натуральном рубленом доля хлеба, содержание которого не допускается, составляла 20%».
КГК сообщает, что были установлены факты «припрятывания продуктов (подготовки их к выносу), предназначенных для питания пациентов учреждений здравоохранения». Например, в УП «Витамин» в шахте грузового лифта находились подготовленные к выносу сметана, молоко, полуфабрикаты из свинины, яблоки.
За выявленные нарушения к административной ответственности привлечены 83 чел., к дисциплинарной ответственности — 178 чел., 11 юридических лиц подвергнуты административному взысканию на сумму 4,15 тыс. руб., возмещено бюджетных средств на сумму 195,98 тыс. руб.
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