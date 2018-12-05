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Кухня на балконе. Смотрите, как минчане переделали «двушку» с неудобной планировкой в «трешку»
REALTY.TUT.BY уже рассказывал о том, как минчане справляются с
Изначально квартира была двухкомнатной, но благодаря хозяйской смекалке стала трехкомнатной. Чтобы получить дополнительную комнату, кухню перенесли на балкон.
Кстати, балконов в квартире два. Второй обустроен под зону отдыха.
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Хозяева перенесли кухню на балкон и получили дополнительную комнату.
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