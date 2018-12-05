Кухня на балконе. Смотрите, как минчане переделали «двушку» с неудобной планировкой в «трешку»

REALTY.TUT.BY уже рассказывал о том, как минчане справляются с нестандартной планировкой квартир и как замечательно их обустраивают. Люди умудряются не только грамотно зонировать пространство, но и по максимуму его используют. Помните гардеробную на лоджии? Так это еще не предел! Из двухкомнатной квартиры в хозяева сделали трехкомнатную, перенеся кухню на … балкон. Смотрите, как круто у них это получилось.



Фото: realt.by

Изначально квартира была двухкомнатной, но благодаря хозяйской смекалке стала трехкомнатной. Чтобы получить дополнительную комнату, кухню перенесли на балкон.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Кстати, балконов в квартире два. Второй обустроен под зону отдыха.



Фото: realt.by