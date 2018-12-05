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Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

06.12.2018 18:32 — Разное | СТВ  
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8 декабря пройдет финал конкурса «Мисс мира-2018» на китайском острове Хайнань, а «Мисс Вселенная-2018» – 16 декабря в столице Таиланда. Девушки активно готовятся к предстоящему испытанию, поэтому пожелаем им удачи. А помните победительниц прошлых лет? Если нет, то предлагаем посмотреть, как они изменились и чем сейчас занимаются.  

Маргарета Арвидссон, Швеция. «Мисс Вселенная-1966» 

Кроме главного титула «Мисс Вселенная», Маргарета еще стала и «Мисс фотогеничность». Поэтому неудивительно, что она снискала успех в модельном бизнесе. Сейчас женщина ведет весьма активный образ жизни. Каждую неделю ее Instagram обновляется. Она проводит очень много времени с семьей, веселится с внучкой и гордится садом, который вырастила.     

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Источник фото: https://www.instagram.com/margaretaarvidsson

Лорейн Даунс, Новая Зеландия. «Мисс Вселенная-1983»

Лорейн в 19-летнем возрасте стала самой красивой девушкой планеты. Тогда за победу в конкурсе соревновались 80 участниц. Лорейн Даунс до сих пор является интересной персоной для журналистов, фото и интервью с ней часто появляются в журналах. Недавно она выпустила книгу «Life, Loss, Love». В социальных сетях красавицы часто появляются счастливые семейные фотографии.

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Источник фото: https://www.instagram.com/lorraineedownes

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Барбара Паласиос Тейде, Венесуэла. «Мисс Вселенная-1986»

По происхождению Барбара испанка, но на конкурсе «Мисс Вселенная» представляла Венесуэлу. После победы она около 20 лет проработала на телевидении. Сейчас Барбара является владелицей компании «Barbara Palacios Corporation». Компания специализируется на создании дизайнерских ювелирых изделий и косметики.   

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Источник фото: https://www.instagram.com/barbarapalacios_inspiracion/

Ангела Виссер, Нидерланды. «Мисс Вселенная-1989»

Очаровательная блондинка Ангела Виссер стала победительницей в 22 года. После этого девушка пробовала себя в актерской деятельности и снялась в нескольких сериалах. Сейчас Ангела большую часть своего времени посвящает семье: 14-летней дочери и мужу. В ее социальных сетях каждую неделю появляются новые семейные фото.

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Источник фото: https://www.instagram.com/angelavisser.moments

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Мишель МакЛин, Намибия. «Мисс Вселенная-1992»

Мишель – первая представительница Намибии на конкурсе «Мисс Вселенная». После победы девушка начала активно сотрудничать с телевидением. В 2009 году стала одним из организаторов международного форума красоты «Мисс Мира-2009». Сейчас Мишель владеет агентством недвижимости и создает эксклюзивные ювелирные украшения.

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Источник фото: https://www.facebook.com/MichelleMcleanBaileyOfficalPage/

Венди Фитцвилльям, Тринидад и Тобаго. «Мисс Вселенная-1998»

После победы в конкурсе Венди начала заниматься благотворительностью. Больше всего девушка занималась решением социальных проблем и проблем развития образования. Сейчас Венди является вице-президентом компании Тринидада и Тобаго по продвижению и развитию технологий предпринимательства. Кроме того, она является автором откровенной книги о том, как родила ребенка вне брака. 

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Источник фото: https://www.instagram.com/wendyfitzwilliam/

Оксана Фёдорова, Россия. «Мисс Вселенная-2002» 

Победительница из России запомнилась тем, что спустя 5 месяцев после победы, отказалась от короны. Девушка защитила диссертацию в Санкт-Петербургском университете МВД и стала преподавать. Кроме этого, Оксана сотрудничала с телевидением, вела программы «Спокойной ночи, малыши!», «Форд Боярд», «Танцы со звездами», «Субботний вечер». Сейчас она занимается благотворительностью, является учредителем благотворительного фонда «Спешите делать добро!».  

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Источник фото: https://www.instagram.com/fedorovaoksana/      

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Дайана Мендоса, Венесуэла. «Мисс Вселенная-2008»

Дайана является не только обладательницей титула «Мисс Вселенная-2008», но и «Мисс Венесуэла». Еще до конкурсов девушка подписала контракт с «Elite Model Management» и работала моделью в течение 6 лет. Сейчас Дайана живет в Нью-Йорке, пробует себя в киноиндустрии.  

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Источник фото: https://www.instagram.com/dayanamendoza/

Химена Наваррете, Мексика. «Мисс Вселенная-2010»

Химена – вторая мексиканка, победившая на конкурсе «Мисс Вселенная». В 2017 вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хуана Карлоса Валладареса. Девушка продолжает работать моделью, активно ведет социальные сети. В ее Instagram более 2 млн. подписчиков.

Тогда и сейчас. Как выглядят и чем занимаются победительницы конкурса «Мисс Вселенная»?

Источник фото: https://www.instagram.com/ximenanr
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8 декабря пройдет финал конкурса «Мисс мира-2018» на китайском острове Хайнань, а «Мисс Вселенная-2018» – 16 декабря в столице Таиланда. Девушки активно готовятся к...
 
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