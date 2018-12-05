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В Барановичском районе мужчина подозревается в убийстве двух знакомых
Новости Беларуси. Обстоятельства убийства двух человек устанавливаются в Барановичском районе.
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Пострадавшие скончались на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Подозреваемый был задержан. Сообщается, что сейчас по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия.
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Новости Беларуси. Обстоятельства убийства двух человек устанавливаются в Барановичском районе. По информации УСК по Брестской области, происшествие случилось...
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