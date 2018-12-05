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В Барановичском районе мужчина подозревается в убийстве двух знакомых

06.12.2018 18:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Обстоятельства убийства двух человек устанавливаются в Барановичском районе.

По информации УСК по Брестской области, происшествие случилось ночью шестого декабря. 32-летний местный житель в ходе возникшего конфликта нанес ножевые ранения 38-летнему и 40-летнему знакомым, которые находились у мужчины в гостях.

Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Подозреваемый был задержан. Сообщается, что сейчас по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Обстоятельства убийства двух человек устанавливаются в Барановичском районе. По информации УСК по Брестской области, происшествие случилось...
 
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