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Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию

06.12.2018 18:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В тираж она выйдет до конца 2018 года. Серия книг охватит периоды от древности до новейшего времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию

Об этом сообщили в Академии наук. Здесь 6 декабря проходит международный форум, посвященный 100-летию БССР. Участие принимают около 500 человек. Это ведущие ученые-историки, представители министерств и ведомств, зарубежные гости. Специалисты знакомятся с научными достижениями в изучении советского периода истории Беларуси.

Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Надо видеть важное и ценное, что было сформировано в советские годы во всех сферах жизни белорусского общества. Именно в советский период созданы политические институты, государственные, которые действовали, функционировали. Поэтому для нас – для истории белорусской государственности – огромнейшее значение имеет советский период.

Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию

Национальный архив сегодня впервые представит оригиналы документов, положивших начало белорусской государственности в XX веке.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В тираж она выйдет до конца 2018 года. Серия книг охватит периоды от древности до новейшего времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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