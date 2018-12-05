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Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию
Новости Беларуси. В тираж она выйдет до конца 2018 года. Серия книг охватит периоды от древности до новейшего времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили в Академии наук. Здесь 6 декабря проходит международный форум, посвященный 100-летию БССР. Участие принимают около 500 человек. Это ведущие ученые-историки, представители министерств и ведомств, зарубежные гости. Специалисты знакомятся с научными достижениями в изучении советского периода истории Беларуси.
Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Национальный архив сегодня впервые представит оригиналы документов, положивших начало белорусской государственности в XX веке.
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Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию
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Новости Беларуси. В тираж она выйдет до конца 2018 года. Серия книг охватит периоды от древности до новейшего времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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