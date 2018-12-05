Мингорисполком проверит стройку «Тапаса» возле заказника «Лебяжий»

В начале ноября общественный активист Антон Мотолько рассказал , что застройщик «Тапас» создаёт многофункциональный комплекс возле заказника «Лебяжий» − и залез на охраняемую территорию, начав строить ресторан на берегу пруда. В Мингорисполкоме сообщили, что проект сейчас корректируется, а потом пройдёт экспертизу, пишет «Радыё Свабода».

В письменном ответе за подписью зампредседателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольги Верамей указано, что проект по строительству комплекса включает в себя «благоустройство территории ландшафтно-рекреационной зоны» − это и есть заказник «Лебяжий». Как указали в ведомстве, сейчас проект находится на корректировке, потом его отправят на экспертизу, где в том числе рассмотрят вопрос вреда заказнику. Однако Ольга Верамей не ответила, что конкретно строят около самого пруда в заказнике.

В расследовании Антона Мотолько активист предположил, что «Тапас» строит ресторан на самом берегу пруда − а это не входит в проект. В компании-застройщике на вопросы не отвечают и ситуацию не комментируют. Только однажды там сказали, что всё строят «в соответствии с проектно-сметной документацией и утвержденной концепцией застройки».