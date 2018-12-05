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Мингорисполком проверит стройку «Тапаса» возле заказника «Лебяжий»
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В начале ноября общественный активист Антон Мотолько
В письменном ответе за подписью зампредседателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольги Верамей указано, что проект по строительству комплекса включает в себя «благоустройство территории ландшафтно-рекреационной зоны» − это и есть заказник «Лебяжий». Как указали в ведомстве, сейчас проект находится на корректировке, потом его отправят на экспертизу, где в том числе рассмотрят вопрос вреда заказнику. Однако Ольга Верамей не ответила, что конкретно строят около самого пруда в заказнике.
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В начале ноября общественный активист Антон Мотолько рассказал, что застройщик «Тапас» создаёт многофункциональный комплекс возле заказника «Лебяжий» − и...
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