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Мингорисполком проверит стройку «Тапаса» возле заказника «Лебяжий»

06.12.2018 18:47 — Разное | KYKY  
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В начале ноября общественный активист Антон Мотолько рассказал, что застройщик «Тапас» создаёт многофункциональный комплекс возле заказника «Лебяжий» − и залез на охраняемую территорию, начав строить ресторан на берегу пруда. В Мингорисполкоме сообщили, что проект сейчас корректируется, а потом пройдёт экспертизу, пишет «Радыё Свабода». 

В письменном ответе за подписью зампредседателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольги Верамей указано, что проект по строительству комплекса включает в себя «благоустройство территории ландшафтно-рекреационной зоны» − это и есть заказник «Лебяжий». Как указали в ведомстве, сейчас проект находится на корректировке, потом его отправят на экспертизу, где в том числе рассмотрят вопрос вреда заказнику. Однако Ольга Верамей не ответила, что конкретно строят около самого пруда в заказнике.

В расследовании Антона Мотолько активист предположил, что «Тапас» строит ресторан на самом берегу пруда − а это не входит в проект. В компании-застройщике на вопросы не отвечают и ситуацию не комментируют. Только однажды там сказали, что всё строят «в соответствии с проектно-сметной документацией и утвержденной концепцией застройки».

 
 
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В начале ноября общественный активист Антон Мотолько рассказал, что застройщик «Тапас» создаёт многофункциональный комплекс возле заказника «Лебяжий» − и...
 
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