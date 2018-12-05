Выставку в честь Дэвида Боуи перенесли в мобильное приложение

8 января 72 года могло бы исполнится Дэвиду Боуи. В честь дня рождения легендарного певца выйдет приложение David Bowie Is − это архив выставки, которую за пять лет показали в больше чем 12 городах и которую посетило больше двух миллионов человек. Кстати, в приложении используют дополненную реальность.

В David Bowie Is пользователи смогут посмотреть на костюмы, музыкальные видеоролики, записи и оригинальные работы − всё то, что было и на выставке. Но в приложении откроют доступ к ещё 60 предметам, которые никогда не были на экспозиции. Костюмы и различные артефакты из жизни легендарного певца представят в трёхмерном и 360-градусном формате − можно будет рассмотреть со всех сторон каждую деталь. И, конечно, в приложении вы сможете прочитать немало интересных историй про Дэвида Боуи.

Выставка ездила по миру целых пять лет − с марта 2013 года, когда её показали в Лондоне, до июля 2018 года, где последний раз она прошла в Нью-Йорке. Всего на экспозиции представили около 500 объектов. Среди прочего, там есть собственные рисунки Дэвида − в детстве он ходил в художественную школу, и на всю жизнь у него сохранились способности к этому искусству. Для оформления обложек своих альбомов Боуи часто использовал эти рисунки.