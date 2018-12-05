Минское «Динамо» играет с нижегородским «Торпедо». Онлайн матча

Во второй игре шестиматчевой домашней серии минское «Динамо» играет с нижегородским «Торпедо».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После обидного поражения от «Нефтехимика» «зубры» постараются реабилитироваться в игре против крепкого середняка Восточной конференции — нижегородского «Торпедо».

Перед этим матчем минчане подписали контракт с американским форвардом Дэвидом Бутом, а также заключили полноценное соглашение с Алексеем Терещенко. Таким образом, ростер «Динамо» включает уже 10 иностранцев.

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