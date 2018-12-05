Макей — о произошедшем в Керченском проливе: Подобные инциденты приводили к мировым войнам

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Как отметил Макей, урегулирование украинского конфликта — ключевой вопрос безопасности в Европе.





— С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной черте — полномасштабному конфликту. Это «красная линия». За ней — «точка невозврата». Мы знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам, — заявил Владимир Макей.





Беларусь продолжит прилагать максимум усилий по содействию разрешению этого кризиса, включая обеспечение площадки для работы Трехсторонней контактной группы в Минске. Наша страна также готова конструктивно подключаться ко всем серьезным сценариям урегулирования этого конфликта, заявил министр.





— Беларусь остается нацеленной на поддержку любых конструктивных идей и усилий в рамках ОБСЕ, направленных на поиск общих знаменателей по всем трем измерениям безопасности с тем, чтобы жизнь людей на пространстве ОБСЕ стала более безопасной.









Ранее, напомним, официальный Минск неоднократно заявлял о готовности подключиться к урегулированию украинского конфликта.





«События в Керченском проливе и их последствия наглядно подтверждают актуальность и реалистичность предостережений о том, что планета слишком близко подошла к пропасти серьезного конфликта. Поэтому самое главное сегодня — избежать дальнейшей эскалации ситуации, чреватой большим пожаром во всем регионе. Более того, в случае неблагоприятного развития событий под угрозой может оказаться не только региональная, но и международная безопасность в целом. Убеждены, что сейчас крайне важно воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к новым силовым столкновениям», — говорилось в заявлении белорусской делегации в ОБСЕ, сделанном на заседании Постоянного совета ОБСЕ.